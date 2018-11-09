Любителям поздно ложиться спать грозит рак
У женщин-жаворонков рак груди встречается в полтора раза реже, чем у женщин-сов. К такому выводы пришли специалисты из Бристольского университета, исследовав 341 фрагмент ДНК.
Полученные данные ученые сравнили с информацией о риске развития злокачественных опухолей груди у 400 тысяч пациентов. Оказалось, что совы рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем жаворонки.
Причины такой закономерности исследователи до конца не выяснили. Возможно, это связано со стрессом, который совы, работающие с утра, испытывают от частого недосыпания. Также предполагают, что дело в самих внутренних часах организма и том, как они влияют на уровень гормонов, иммунную систему и обмен веществ, пишет bioRxiv.
Напомним, недавно американские ученые заявили, что использование мобильных телефонов сопряжено со смертельной опасностью. Радиоволны, используемые в работе 2G– и 3G-телефонов, провоцируют рак сердца и печени.
Опыты на лабораторных крысах проводили исследователи из National Toxicology Program. Они установили, что излучение телефона отрицательно действует на мозг, сердце и печень животного, провоцируя рост злокачественных опухолей.
При этом российские ученые придерживаются другого мнения. Они пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов не представляет никакой опасности. Исследования не показали ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний.
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