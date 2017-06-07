Как деградирует мозг от алкоголя

Ученые из Университета Оксфорда и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) назвали риски от употребления разных доз алкоголя. Исследователи установили, что употребление спиртного даже в небольшом количестве вызывает повышенный риск резкой деградации когнитивных способностей.

Специалисты изучили данные о еженедельном потреблении алкоголя и динамике когнитивных функций у случайно выбранных 550 здоровых мужчин и женщин. Исследование длилось с 1985 по 2015 годы.

В нем ученые оценивали влияние социально-экономических факторов на здоровье. В начале средний возраст участников эксперимента составлял 43 года. При этом ни один из них не страдал алкоголизмом, сообщает журнал The BMJ.

Все участники прошли магнитно-резонансную томографию мозга. Оказалось, что высокий уровень употребления алкоголя в течение 30-летнего периода исследования был связан с повышенным риском развития атрофии гиппокампа. Это повреждение головного мозга, негативно сказывающееся на памяти и пространственной ориентации.

Более всего риск деградации когнитивных способностей наблюдался у людей, употреблявших более 30 единиц алкоголя (равносильна 30 граммам водки) в неделю. У пьющих умеренно (14-21 единицы) риск развития атрофии гиппокампа был в среднем в три раза выше, чем у приверженцев трезвого образа жизни.

Таким образом, ученые сделали неутешительный для любителей выпить вывод. По мнению специалистов, употребление даже небольших порций алкоголя чревато негативными последствиями для человеческого организма.