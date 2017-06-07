Как деградирует мозг от алкоголя
Специалисты изучили данные о еженедельном потреблении алкоголя и динамике когнитивных функций у случайно выбранных 550 здоровых мужчин и женщин. Исследование длилось с 1985 по 2015 годы.
В нем ученые оценивали влияние социально-экономических факторов на здоровье. В начале средний возраст участников эксперимента составлял 43 года. При этом ни один из них не страдал алкоголизмом, сообщает журнал The BMJ.
Все участники прошли магнитно-резонансную томографию мозга. Оказалось, что высокий уровень употребления алкоголя в течение 30-летнего периода исследования был связан с повышенным риском развития атрофии гиппокампа. Это повреждение головного мозга, негативно сказывающееся на памяти и пространственной ориентации.
Более всего риск деградации когнитивных способностей наблюдался у людей, употреблявших более 30 единиц алкоголя (равносильна 30 граммам водки) в неделю. У пьющих умеренно (14-21 единицы) риск развития атрофии гиппокампа был в среднем в три раза выше, чем у приверженцев трезвого образа жизни.
Таким образом, ученые сделали неутешительный для любителей выпить вывод. По мнению специалистов, употребление даже небольших порций алкоголя чревато негативными последствиями для человеческого организма.
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