Для чего нужен личный бренд и как его монетизировать?

Кто заменит Галкина на шоу "Лучше всех" Отмена "Новой волны" Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Опасны для проживания: в России могут начать массово сносить дачи
Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
партнеры
Суббота
4 июня
Лента новостей
15:36
"Надо было положить конец": угасающей в Израиле Пугачевой уготовлено место на кладбище
14:48
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
14:23
Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
16:28
Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке
15:45
"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина
15:35
Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии
15:24
"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова
14:49
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
14:25
"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру
14:21
"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки
13:53
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
13:34
"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой
13:31
"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян
13:28
19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы
13:16
"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье
12:52
Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола
12:48
Собянин распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара в бизнес-центре Москвы
12:18
Вот так сюрприз! Ублажающей жадного Манукяна звезде привалила квартира за 123 миллиона
12:16
"Прежде всего дает роли себе": пронырливого Хабенского сдали с потрохами
11:58
В Москве стартовал проект "Наш двор – Добрые соседи"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Поддержала Кержакова": Тюльпанов влез в грязные разборки с известным блогером
Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла на больничной койке: Отказали печень, почки и ноги
"Сгорело все до тла": Юлия Беретта в страшном пожаре потеряла несколько миллионов
Сияет от счастья: Показавший новорожденных малышей Басков проболтался о новом романе
Нашествие летучих мышей: жуткие кадры сняли в ХМАО
В каких районах Москвы резко подорожали квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Для чего нужен личный бренд и как его монетизировать?

Для чего нужен личный бренд и как его монетизировать?

Катя Кос

Катя Кос блогер

 Специалист по маркетингу, продюсер. Подробнее - в "Телеграме"
Эксперт по маркетингу, продюсированию, продвижению личного бренда и монетизации знаний через соцсети Катя Кос рассказала, в чем истинный смысл личного бренда и как на нем заработать.
прочитано 643 раза

Услышать про личный бренд сейчас можно отовсюду. Это совершенно не удивительно: с недавних пор стало модно или строить личный бренд или быть экспертом по личному бренду.

ПО ТЕМЕ

Чем отличаются продвижение и запуски экспертов на российском и зарубежном рынке?

Личный бренд: формируем образ ради репутации и дохода

Само понятие личный бренд появилось в 1937 году. Описание "индивидуального позиционирования" засветилось в книге Наполеона Хилла "Думай и богатей". Более подробно это понятие раскрыли в 1981 году Эл Райс и Джек Траут, а Том Питерс довел его до современного звучания. Итак, персональный или личный бренд – это наш образ в сознании других людей и те ценности, которыми они его наделяют.

Основная задача построения личного бренда – это повышение узнаваемости человека с целью повышения его дохода. По сути личный бренд – это репутация человека (личная и деловая), набор ассоциаций, которые он оставляет о себе.

Понятие личного бренда неразрывно связано с его монетизацией, ведь задача личного бренда – это стать номером один в своей сфере с вытекающим из этого хорошим доходом.

Как сегодня можно зарабатывать через личный бренд

  1. Проводить консультации – самый простой способ заработка через личный бренд. Этот формат подходит большинству специальностей: психологам, коучам, артистам, врачам, бизнес-аналитикам, маркетологам и так далее. Если к вам обращаются по рекомендации, сарафанному радио, значит у вас уже хороший личный бренд.

  2. Рекламные контракты. Если у вас сильный личный бренд, то вы становитесь ролевой моделью для других людей. Им нравится не только ваша экспертность, но и образ мыслей, ценности, образ жизни. Как правило, бренды часто рассматривают экспертов с личным брендом как площадку для продвижения своих продуктов. Таким образом, они хотят встроить свои продукты в образ жизни людей.

  3. Проведение конференций и мероприятий. За последние несколько месяцев интерес к участию в офлайн мероприятиях возрос. Многие эксперты поняли, что им недостаточно лишь онлайн присутствия и стали активнее принимать участие в разных форумах и конференциях. Если у вас сильный личный бренд, вас могут пригласить в качестве спикера на конференцию или вы можете организовать такое мероприятие самостоятельно.

  4. Образовательные продукты. Если у вас уже достаточно экспертности и люди просят вас научить их чему-либо, вы можете создать свой образовательный продукт. Сейчас в тренде онлайн образовательные проекты, которые позволяют неплохо зарабатывать на своих знаниях и сильном личном бренде.

  5. Выпуск дополнительных продуктов. С помощью личного бренда вы можете зарабатывать не только на своей экспертности. Людей привлекает в большей степени ваша личность, а у личности может быть много интересов. Поэтому и продукты могут быть разными. Книги Ольги Бузовой или Милы Левчук, косметика Елены Крыгиной, Катя Адушкина и ее бренд одежды – все это монетизация сильного личного бренда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2022, 02:51 Источник: Дни.ру

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Потерял семью, которую обрел только в 45 лет, и живет в деревне один: что стало с актером Балуевым

Как живет артист сейчас
Шоу-бизнес

Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях

Актер поверг в шок
Шоу-бизнес

Сочная грудь и гладкая попка: развратница Барановская разделась догола

Ведущая сияет красотой
Шоу-бизнес

"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни

Терпение лопнуло

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+