Для чего нужен личный бренд и как его монетизировать?

Эксперт по маркетингу, продюсированию, продвижению личного бренда и монетизации знаний через соцсети Катя Кос рассказала, в чем истинный смысл личного бренда и как на нем заработать.



Услышать про личный бренд сейчас можно отовсюду. Это совершенно не удивительно: с недавних пор стало модно или строить личный бренд или быть экспертом по личному бренду.

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Личный бренд: формируем образ ради репутации и дохода

Само понятие личный бренд появилось в 1937 году. Описание "индивидуального позиционирования" засветилось в книге Наполеона Хилла "Думай и богатей". Более подробно это понятие раскрыли в 1981 году Эл Райс и Джек Траут, а Том Питерс довел его до современного звучания. Итак, персональный или личный бренд – это наш образ в сознании других людей и те ценности, которыми они его наделяют.

Основная задача построения личного бренда – это повышение узнаваемости человека с целью повышения его дохода. По сути личный бренд – это репутация человека (личная и деловая), набор ассоциаций, которые он оставляет о себе.

Понятие личного бренда неразрывно связано с его монетизацией, ведь задача личного бренда – это стать номером один в своей сфере с вытекающим из этого хорошим доходом.

Как сегодня можно зарабатывать через личный бренд