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Общество
Чем отличаются продвижение и запуски экспертов на российском и зарубежном рынке?

Чем отличаются продвижение и запуски экспертов на российском и зарубежном рынке?

Катя Кос

Катя Кос блогер

 Специалист по маркетингу, продюсер. Подробнее - в "Телеграме"
Специалист по маркетингу и продюсер Катя Кос раскрыла секреты.
прочитано 1579 раз

Онлайн-курсы стремительно набирают популярность. По данным GetCourse – платформы, где размещается большинство инфо-продуктов, за 2021 год на платформе разместилось более 15 000 онлайн школ. Суммарный оборот за год на платформе просто поражает. Если в 2020 году он составил $0,6 млрд, то в октябре 2021 года пробил отметку в $1 млрд, а к концу года достиг $1,2 млрд (93 млрд рублей). Поэтому и интерес к данным областям растет как за рубежом, так и в нашей стране. Эксперт по маркетингу, продюсированию и монетизации знаний через соцсети Катя Кос рассказала, в чем заключается специфика запуска экспертов в России и за границей и какой из рынков она считает перспективнее.

Разница очевидна: 3 отличия иностранной и нашей стратегии продвижения экспертов

2022 год внес свои корректировки в российской действительности. Поэтому многие онлайн школы стали рассматривать для себя вариант выхода на международную арену. Большое количество людей за рубежом имеют те же интересы, что и у нас: например, освоение новой профессии для работы онлайн в сфере или бьюти, а также получение знаний в области психологии и самопознания. Однако, запуски на российском рынке и в других странах несколько отличаются. Ключевые разницы три.

Первое отличие. Продажа через соцсети

Основная площадка продаж у экспертов в России – это их блог в соцсети. Там они собирают аудиторию, ведут сторителлинги, прогревы, продающие эфиры и, как следствие, продают продукты. За рубежом соцсети используют не как площадка продаж, скорее это место для знакомства и общения с экспертом. Директ там читают очень редко, а рассылать коммерческие предложения в личных сообщениях считается плохим тоном. Основная платформа продаж – это сайт эксперта, где можно познакомиться с продуктом, почитать про преимущества и оставить заявку на покупку или сразу купить. Также на зарубежных рынках хорошо работают платформы-агрегаторы, например Coursera, MasterClass и другие, на которых представлено много спикеров и экспертов по разным темам. Агрегаторы приводят на свою платформу трафик, поэтому получают комиссию за размещение от экспертов.

Второе отличие. Рассылки

На нашем рынке рассылки – это скорее элемент доведения клиента до покупки. Открываемость таких писем с каждым годом все ниже и ниже: люди реже заходят на почту, больше пользуются мессенджерами в соцсетях для ведения личных и бизнес вопросов. За рубежом все наоборот. Там бизнес вопросы решаются путем имейл переписки, а продажи через рассылки – один из ключевых инструментов продаж.

Третье отличие. Продажи через звонки

Звонки с незнакомых номеров с целью продать воспринимаются зарубежной аудиторией негативно, в то время как на нашем рынке ждать звонка и не одного после прошедшего вебинара – обычное дело.

Перспективы: какой из рынков сулит больше?

Наш российский рынок гораздо более сложный и конкурентный: он составляет порядка 300 млн людей и на 65% он уже охвачен онлайн продуктами. Поэтому, чтобы выделиться и занять свою нишу приходится, изрядно поработать и подключить всевозможные каналы. В этом плане рынки зарубежные пока более свободны: если брать англоязычные, то это порядка 1 млрд людей и он освоен на 25-30%. Вот почему тут пока хорошо работают простые инструменты и связки в виде “лендинг – цепочка писем”.

Существует много мифов относительно запусков на зарубежную аудиторию: что будут мешать незнание языка и менталитета, возникнут вопросы по принятию платежей и многие другие. Все эти трудности решаются довольно легко. Например, незнание языка можно нивелировать наймом переводчика. При этом зарубежные рынки открывают перед экспертами грандиозные перспективы с точки зрения заработка и масштабирования онлайн-бизнеса.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2022, 22:33 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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