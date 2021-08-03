Кудрин назвал способ сократить бедность в России в два раза

Алексей Кудрин сообщил, что в 2020 году к бедным можно было отнести 12,1% населения России, то есть более 17 миллионов человек, среди которых семьи с детьми – большинство. В качестве решения этой проблемы появились, в частности, адресные выплаты родителям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Глава Счетной палаты заявил, что эти цифры для государства волне "разумные и посильные". По его словам, снизить уровень бедности примерно в два раза позволили бы несколько сот миллиардов рублей. Если брать во внимание многофакторную модель нуждаемости, которая ограничивает гражданина, имеющего вторую квартиру или вторую машину, в получении соцвыплат, то Россия "сразу идет на снижение бедности более чем вдвое", отметил Кудрин.
Он также подчеркнул, что Счетная плата выступает за постоянные меры по борьбе с бедностью. Экономист не стал подробнее рассказывать о готовящихся нововведениях, а лишь сообщил, что у правительства РФ есть своя "волне разумная" модель.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Алексей Кудрин рассказал о регулярных выплатах из государственного бюджета для россиян. Глава Счетной палаты также заявил, что в стране вполне вероятно введут безусловный базовый доход.
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