Курс евро упал ниже 90 рублей

Во время торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже отметки в 90 рублей, передает RT. Тем временем один доллар стоит 65 рублей 15 копеек. В ходе дальнейших торгов эти показатели могут измениться.
Во время торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже отметки в 90 рублей, передает RT. Тем временем один доллар стоит 65 рублей 15 копеек. В ходе дальнейших торгов эти показатели могут измениться.
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