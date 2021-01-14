Известный швейцарский банк Credit Suisse предсказал сильное укрепление рубля в 2021 году

Специалисты крупного швейцарского банка Credit Suisse прогнозируют значительное укрепление рубля в 2021 году. Эксперты ожидают, что российская валюта повысится до 65-70 единиц за доллар.
В своем исследовании представители финансовой организации пояснили, что ослабление рубля в последние месяцы носило временный характер. Аналитики пояснили, что оно было вызвано увеличением денежной массы за счет операций федерального бюджета, а также решением ЦБ России приостановить операции на открытом рынке, уравновесив это закупленной несколько лет назад валютой, сообщает РИА ФАН.
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