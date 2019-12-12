"Уже начался": на Украине ждут дефолта

Дефолт Украине эксперты предсказывали давно. Благополучной экономику страны нельзя было назвать с момента провозглашения ее независимости, а после государственного переворота в 2014 году ситуация только ухудшилась.
Катастрофы удавалось избегать – главным образом за счет привлечения денег из-за рубежа. Однако переломить негативную тенденцию подобный подход не в силах. Негативное сальдо торгового баланса приблизилось к отметке в 11 миллиардов долларов.
На этом фоне неуместными выглядят заявления чиновников о том, что в ближайшие годы Украина прекратит сотрудничество с Международным валютным фондом. Возможно, Киеву удастся получить какие-то кредиты, однако действенность такой политики вызывает серьезные сомнения.
"Никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", – цитирует "Царьград" бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова. Дело может закончиться дефолтом, который покажет экономическую несостоятельность Незалежной. Первые признаки начала этого процесса можно заметить и сейчас.
"Бюджетный кризис уже начался", – подчеркнул экс-министр.
По его словам, украинские власти столкнулись с ростом задолженности по зарплате. Также возникли сложности при выполнении социальных программ. Ситуация, по словам Суслова, будет усугубляться. "Выхода из этого не видно", – признал он.
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