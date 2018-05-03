Ветеранам раздадут по 10 тысяч в честь Дня Победы
По словам замминистра, всего в мае и июне дополнительные выплаты получат почти 11 тысяч ветеранов. Татьяна Шевцова также отметила, что 1 апреля были проиндексированы на 2,9% социальные пенсии участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых действий и лицам, достигшим 80-летнего возраста.
"Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей", – цитирует замминистра "Интерфакс".
Как писали Dni.Ru, скоро в России будет увеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительности жизни россиян.
Медведев напомнил, что нынешние сроки выхода на пенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда средний срок жизни не превышал 40 лет. Теперь люди живут гораздо дольше – так что, по мнению главы правительства, время для пенсионной реформы настало.
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