Развратнику-Вайнштейну протянули руку помощи
Договоренности были достигнуты через четыре дня после того, как представители компании заявили, что ее ждет банкротство. Группу покупателей возглавила экс-глава администрации США по работе с малым бизнесом Мария Контрерас-Свит.
Согласно плану, инвесторы приобретут 90-95% активов Weinstein Co. и создадут на этой основе новую фирму. Таким образом, имиджевый ущерб будет ликвидирован, сообщает CNN Money.
Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался в конце 2017 года из-за того, что сразу несколько десятков женщин, в том числе знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что женщины в кинокомпании подвергались назойливым "ухаживаниям" со стороны руководителя на протяжении 30 лет.
На этой волне в Голливуде начали говорить о других подобных случаях. Так, фигурантами сексуального скандала стали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Дастин Хоффман и другие.
А недавно в Голливуде даже установили статую "похотливого Вайнштейна". Скульптура в позолоте изображает сидящего на "диване для кастинга" продюсера со статуэткой "Оскара", которую он держит около паховой области, передает The Hollywood Reporter.
Авторами скульптуры выступили "Пластиковый Иисус" и Джошуа Монро. По словам создателей, их работа олицетворяет те методы, которые в Голливуде используют влиятельные люди для "удовлетворения своих сексуальных желаний".
Letting Hollywood have it. Street artist installs Harvey Weinstein “Casting Couch” statue at the site of the #Oscars. pic.twitter.com/ncCprTTznF— Mike Sington (@MikeSington) 2 марта 2018 г.
Примечательно, что из-за сексуального скандала дошло до того, что в некоторых странах начали спешно менять законодательство. Например, в Швеции утвердили законопроект "Об обязательном разрешении на секс". Для того, чтобы половой акт не считался насилием, теперь необходима форма предварительного согласия на него, данного одним партнером другому.
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