"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего в 1841 году. По его версии, тогда в Пятигорске случилась не дуэль, а убийство, которое можно объяснить заговором. По словам Бурляева, специалисты по баллистической экспертизе и криминалисты всегда указывали на некорректность проведенного после гибели поэта расследования. Астролог Павел Глоба с этим утверждением согласен.

"Я давно заинтересовался вопросом гибели Лермонтова, изучил много документов и пришел к выводу, что поэт не был убит на дуэли, а имело место подстроено подлое убийство, – говорит Павел Глоба. – Причем людьми, которые в то время находились там в же, в Пятигорске, и занимались там продажей оружия. Его убрали свои же друзья и даже родственники, была коррупционная история".

По его мнению, Лермонтов "случайно оказался в центре тех событий, которые связаны с продажей оружия".

Глоба уверен, что Лермонтов своей смертью заложил такую некую циклическую закономерность – очень многие драматические события в стране происходили в юбилей рождения или смерти поэта. Первая мировая войны 1914 года началась ровно через 100 лет после дуэли (убийства). Великая Отечественная война 1941 года началась спустя 100 лет после смерти. Распада Советского Союза произошел спустя 150 лет со дня кончины Лермонтова, Хрущева сняли с поста руководителя страной в 1964 году – в день 150-летия со дня рождения Лермонтова.

"Эти события навели меня на мысль, что Михаил Лермонтов – не просто великий поэт и пророк, но и носитель циклов, важных для России – говорит Глоба. – Я даже написал роман "Юбилей Демона" о перекличке событий прошлого с событиями нынешними – скоро выйдет 3-й том этого астрологического детектива. Как астролог добавлю, что по датам гороскопа Лермонтова (он родился в ночь со 2 на 3 октября по старому стилю 1814 года), этот человек никак не мог погибнуть на дуэли, а мог стать жертвой убийства, предательства".