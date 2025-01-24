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Пятница 24 января

12:53Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян 11:33"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами 10:54Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера 09:19Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию 09:01"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки 06:14Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир 03:47Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы 00:29Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении 22:1769-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж 20:56Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 19:17Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже 17:40Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Анора" 16:37Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников 16:13Станьте руководителем столичного театра: в Москве начался конкурс "Подмастерья" 13:56Новинки ушедшего из России "Самсунга" раздали русским звездам 13:55Тест для стиляг из СССР: насколько хорошо вы знаете знаковые вещи советской моды? 12:44Игры, съемки, спектакли: чем привлекает гостей кинопарк "Москино" 12:00Набравший вес Шаляпин пришел в ужас из-за своего живота: Не хочу превращаться в скуфа 10:56Со святыми упокой: как теперь выглядит могила умершего 13 лет назад Игоря Кваши 10:16Вышедшая в свет после развода Алсу публично уколола бывшего мужа 09:15Отдавшая наглым мошенникам уникальную вещь Гузеева сделала заявление: Верните мне мое 06:18Фетучини с хурмой: необычное сочетание ингредиентов на вашем столе 03:26Кейт Миддлтон после болезни ищет школу для 11-летнего принца Джорджа 00:06Семенович объявила о паузе в отношениях с женатым возлюбленным 20:48Только 1 из 10 угадает все культовые советские фильмы по одной фразе в этом тесте 20:40Легендарный диктор телевидения Анна Шатилова нашла новую работу 19:28Супруга Кушанашвили раскрыла серьезный диагноз шоумена 18:25ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить фильмы с участием Ирины Муравьевой? 18:05Хрустящее имбирное печенье: легкий рецепт любимого лакомства 17:09Виктория Боня разрыдалась из-за восхождения на Эверест: Очень сильно расстроилась 16:01После скандала молодая жена Евгения Петросяна уехала из России 14:37Тест: в какие места собрались эти одетые с иголочки героини советского кино? 14:06От чайных церемоний до световых шоу: в Москве отпразднуют китайский Новый год 12:42Природная стихия: что происходит на могиле Сергея Юрского 12:41Тарасов в отсутствие жены сделал громкое заявление о пятом ребенке 10:40Звезде фильма "Сказка о царе Салтане" Голубкиной понадобилась срочная помощь медиков 10:35Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину 09:25Джиган вышел на связь и раскрыл подробности своей госпитализации 06:23Сырные шарики с ананасом: рецепт пикантной закуски к вечернему столу 03:41Отказавшийся от помощи отца принц Гарри спровоцировал разговоры об оскорблении короля 00:14 62-летнюю Деми Мур заподозрили в романе с молодой звездой Голливуда 21:29Любовь Толкалина уехала из России 19:30Перед смертью Тимма удалил из соцсети все совместные фото с Седоковой 18:10Дмитрию Харатьяну – 65: вспоминаем интересные факты из его жизни 17:12Певица Валерия призналась, за что никогда не простит Пригожина 16:33Классический рецепт чахохбили: чем заменить редкие специи в этом блюде 15:42После дня рождения Ольга Бузова покинула Россию и разрыдалась 15:04Какие бывают киберспортивные дисциплины? 14:53Тест для ценителей кино СССР: продолжите фразу из фильма "Гардемарины, вперед!" 13:34Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова
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"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами

"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами
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Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего в 1841 году. По его версии, тогда в Пятигорске случилась не дуэль, а убийство, которое можно объяснить заговором. По словам Бурляева, специалисты по баллистической экспертизе и криминалисты всегда указывали на некорректность проведенного после гибели поэта расследования. Астролог Павел Глоба с этим утверждением согласен.

"Я давно заинтересовался вопросом гибели Лермонтова, изучил много документов и пришел к выводу, что поэт не был убит на дуэли, а имело место подстроено подлое убийство, – говорит Павел Глоба. – Причем людьми, которые в то время находились там в же, в Пятигорске, и занимались там продажей оружия. Его убрали свои же друзья и даже родственники, была коррупционная история".

По его мнению, Лермонтов "случайно оказался в центре тех событий, которые связаны с продажей оружия".

Предполагаемое место дуэли. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Глоба уверен, что Лермонтов своей смертью заложил такую некую циклическую закономерность – очень многие драматические события в стране происходили в юбилей рождения или смерти поэта. Первая мировая войны 1914 года началась ровно через 100 лет после дуэли (убийства). Великая Отечественная война 1941 года началась спустя 100 лет после смерти. Распада Советского Союза произошел спустя 150 лет со дня кончины Лермонтова, Хрущева сняли с поста руководителя страной в 1964 году – в день 150-летия со дня рождения Лермонтова.

Фото: пресс-служба

"Эти события навели меня на мысль, что Михаил Лермонтов – не просто великий поэт и пророк, но и носитель циклов, важных для России – говорит Глоба. – Я даже написал роман "Юбилей Демона" о перекличке событий прошлого с событиями нынешними – скоро выйдет 3-й том этого астрологического детектива. Как астролог добавлю, что по датам гороскопа Лермонтова (он родился в ночь со 2 на 3 октября по старому стилю 1814 года), этот человек никак не мог погибнуть на дуэли, а мог стать жертвой убийства, предательства".

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24 января 2025, 11:33
П. Заболотский. Портрет М. Ю. Лермонтова в ментике лейб-гвардии гусарского полка, 1837
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы

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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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