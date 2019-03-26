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Культура

Главный турнир по латиноамериканским танцам пройдет в Москве

Фото: пресс-служба
13 апреля Москва будет принимать у себя чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов – это важнейшее событие для всей танцевальной сферы. Проводят соревнование Российский Танцевальный Союз и его глава, легенда советских бальных танцев, заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент WDC, Вице-президент APDC Станислав Попов.
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Россия уже много лет подряд становится хозяйкой танцевальных мероприятий такого уровня. И наша страна заслужила это право, считает Станислав Попов.

"Решение о том, может ли страна принимать у себя Чемпионат Европы или даже Мира принимается за несколько лет до турнира. В расчет берется многое, но, главное то, насколько хорошо зарекомендовали себя организаторы. Мы очень гордимся тем, что год за годом нам удается проводить Чемпионаты в России на мировом уровне".

13 апреля в Государственный Кремлевский Дворец, где будет проходить решающее соревнование, съедутся знаменитые танцевальные пары со всего мира, дуэты, которые блистают на старейших европейских соревнованиях и становятся чемпионами своих стран. На паркет выйдут представители Италии, Германии, Финляндии и других государств. Своих танцоров представит, разумеется, и Россия.

Более того, наши пары Полины Телешовой и Кирилла Белорукова и Никиты Бровко и Ольги Урумовой обязательно будут атаковать финальные места. Их главными конкурентами станет молдавская пара Дорина Фрикатану и Марины Сергеевой. Силы могут распределиться по-разному, но, в любом случае, чемпионат будет эмоциональным и зрелищным поэтому наблюдать за ним будет интересно и экспертам, и новичкам от мира танца.

Помимо основного соревнования, в котором определятся лучшие профессиональные танцоры Европы, исполняющие латиноамериканскую программу, в Кремле в этот вечер состоится яркий Кубок по европейским танцам среди любителей. Несмотря на слово "любители", эти танцы покорят зрителей своей техничностью, артистизмом, красотой и элегантностью.

Фото: пресс-служба

Одни из участников и, по совместительству, одни из главных претендентов на победу, чемпионы России Федор Исаев и Анна Зудилина сравнивают Чемпионаты в Кремле с турниром в Блэкпуле – одним из самых исторически важных танцевальных соревнований.

"Это, безусловно, турнир номер один в России, – говорит Федор Исаев. – Он всегда отличался своей красотой, а также блестящей организацией!" Анна Зудилина согласна с партнером: "Соревнование, которое проходит в самом центре России можно назвать по-настоящему уникальным".

Фото: пресс-служба

Самобытности турниру добавляет и его особенная программа. Помимо упомянутый выше основных соревнований и Кубка для любителей, вечер украсят собой и небольшие, но очень эмоциональные соревнования по программе Exhibition. Традиционно, это более свободная программа, в которой танцоры могут проявить больше творческого начала, поэтому смотреть будет очень интересно.

Своеобразной "изюминкой" станут и показательные выступления от знаменитых танцоров, легенд танца и мировых чемпионов – увидим номера от Виктора да Силвы и Анны Мельниковой, Дмитрия Васина и Сагдианы, Игоря Алферова и его новой партнершей Амор и других талантливейших исполнителей.

Особенное настроение вечера всегда создает живая музыка. Вот уже много лет подряд мероприятия РТС в Кремле не обходятся без аккомпанемента группы Георгия Мушеева "Семь ветров" и оркестра "Данс-Лэнд" имени Семена Мильштейна. Эти умелые музыканты прекрасно чувствуют танец и как никто другой умеют создать чувственную и праздничную атмосферу, которую обязательно почувствуют все пришедшие в Кремль 13 апреля.

Фото: пресс-служба

Красивым и важным дополнением к программе будут выступления замечательной певицы Марины Палома, чьи глубокие, насыщенные композиции в стиле морна и фаду как нельзя лучше подходят к заглавной теме вечера – латиноамериканским танцам.

Станислав Попов: "Нам хочется, чтобы каждый гость и участник вчера почувствовал эту душевную и легкую атмосферу, предчувствие весны, радость в сердце. Для этого мы продумываем каждую деталь – например, наши партнеры из модного дома Helene Elange помогут украсить зал живыми цветами. Эту композицию мы, по доброй традиции, в конце вечера предлагаем всем гостям разобрать на букеты и взять с собой домой, как частичку нашего праздника". 

26 марта 2019, 13:26

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