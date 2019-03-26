Главный турнир по латиноамериканским танцам пройдет в Москве
Россия уже много лет подряд становится хозяйкой танцевальных мероприятий такого уровня. И наша страна заслужила это право, считает Станислав Попов.
"Решение о том, может ли страна принимать у себя Чемпионат Европы или даже Мира принимается за несколько лет до турнира. В расчет берется многое, но, главное то, насколько хорошо зарекомендовали себя организаторы. Мы очень гордимся тем, что год за годом нам удается проводить Чемпионаты в России на мировом уровне".
13 апреля в Государственный Кремлевский Дворец, где будет проходить решающее соревнование, съедутся знаменитые танцевальные пары со всего мира, дуэты, которые блистают на старейших европейских соревнованиях и становятся чемпионами своих стран. На паркет выйдут представители Италии, Германии, Финляндии и других государств. Своих танцоров представит, разумеется, и Россия.
Более того, наши пары Полины Телешовой и Кирилла Белорукова и Никиты Бровко и Ольги Урумовой обязательно будут атаковать финальные места. Их главными конкурентами станет молдавская пара Дорина Фрикатану и Марины Сергеевой. Силы могут распределиться по-разному, но, в любом случае, чемпионат будет эмоциональным и зрелищным поэтому наблюдать за ним будет интересно и экспертам, и новичкам от мира танца.
Помимо основного соревнования, в котором определятся лучшие профессиональные танцоры Европы, исполняющие латиноамериканскую программу, в Кремле в этот вечер состоится яркий Кубок по европейским танцам среди любителей. Несмотря на слово "любители", эти танцы покорят зрителей своей техничностью, артистизмом, красотой и элегантностью.
Одни из участников и, по совместительству, одни из главных претендентов на победу, чемпионы России Федор Исаев и Анна Зудилина сравнивают Чемпионаты в Кремле с турниром в Блэкпуле – одним из самых исторически важных танцевальных соревнований.
"Это, безусловно, турнир номер один в России, – говорит Федор Исаев. – Он всегда отличался своей красотой, а также блестящей организацией!" Анна Зудилина согласна с партнером: "Соревнование, которое проходит в самом центре России можно назвать по-настоящему уникальным".
Самобытности турниру добавляет и его особенная программа. Помимо упомянутый выше основных соревнований и Кубка для любителей, вечер украсят собой и небольшие, но очень эмоциональные соревнования по программе Exhibition. Традиционно, это более свободная программа, в которой танцоры могут проявить больше творческого начала, поэтому смотреть будет очень интересно.
Своеобразной "изюминкой" станут и показательные выступления от знаменитых танцоров, легенд танца и мировых чемпионов – увидим номера от Виктора да Силвы и Анны Мельниковой, Дмитрия Васина и Сагдианы, Игоря Алферова и его новой партнершей Амор и других талантливейших исполнителей.
Особенное настроение вечера всегда создает живая музыка. Вот уже много лет подряд мероприятия РТС в Кремле не обходятся без аккомпанемента группы Георгия Мушеева "Семь ветров" и оркестра "Данс-Лэнд" имени Семена Мильштейна. Эти умелые музыканты прекрасно чувствуют танец и как никто другой умеют создать чувственную и праздничную атмосферу, которую обязательно почувствуют все пришедшие в Кремль 13 апреля.
Красивым и важным дополнением к программе будут выступления замечательной певицы Марины Палома, чьи глубокие, насыщенные композиции в стиле морна и фаду как нельзя лучше подходят к заглавной теме вечера – латиноамериканским танцам.
Станислав Попов: "Нам хочется, чтобы каждый гость и участник вчера почувствовал эту душевную и легкую атмосферу, предчувствие весны, радость в сердце. Для этого мы продумываем каждую деталь – например, наши партнеры из модного дома Helene Elange помогут украсить зал живыми цветами. Эту композицию мы, по доброй традиции, в конце вечера предлагаем всем гостям разобрать на букеты и взять с собой домой, как частичку нашего праздника".
Она не должна так часто проводить вакцинацию
По ее мнению, нельзя лишать работы из-за такой мелочи
Мужчину срочно доставили в больницу
Звезда телепроекта "Дом-2" выступила с заявлением
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Мужчины не ценят хорошего отношения
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
3 сигареты в день много?
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Почему русские женщины себя не любят?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Медовая диета
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.