Умер актер Лактемир Дзтиев

Актер Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева, народный артист РСО-Алания Лактемир Дзтиев ушел из жизни в возрасте 67 лет, передает НСН. Артист многие готы солировал в Мужском хоре национальной песни филиала Мариинского театра, а также в камерном хоре "Арион" лицея искусств под управлением Ольги Джанаевой. Зрителям он известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Пираты ХХ века", "Хрусталев, машину!", "Убойная сила" и "Август. Восьмого".

