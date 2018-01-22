Названы лучшие актеры США

Гильдия киноактеров США 21 января вручила свои награды. Ежегодная, 24-я церемония вручения состоялась Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Объединение, в которое входят около 165 тысяч артистов кино и телевидения, признало актером года британского артиста Гари Олдмана. Он сыграл политика Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".

В категории "Лучшая женская роль первого плана" победила американка Фрэнсис Макдорманд, исполнившая главную роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сообщается на сайте премии. Между прочим, эта картина получила главную награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав.

Сэм Рокуэлл, также снявшийся в "Трех билбордах", завоевал награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Эллисон Дженни, сыгравшая в картине "Тоня против всех".

Гильдия киноактеров США является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей индустрии, работающих в Штатах. Эксперты отмечают, что по итоговому распределению наград Гильдии киноактеров можно делать выводы об исходе кинопремии "Оскар". Члены объединения обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.

Напомним, в январе кинокритики США объявили лучшей картиной 2017 года фильм "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. В свою очередь "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получила кинопремию "Золотой глобус" как лучшая драма.