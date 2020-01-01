Фестивали и премии

Телеведущая опозорилась на вручении премии МУЗ-ТВ
Сериал Шахназарова взял "Золотого орла"
Торжественная церемония вручения премий Гильдии киноактеров прошла в Лос-Анджелесе
На удивительном празднике собрались легендарные зарубежные артисты и российские звезды
Он появился на церемонии вручения Президентской премии в эпатажном образе
Артисты не смогли сдержать нахлынувших эмоций
В российской столице прошла церемония вручения старейшей национальной кинонаграды
Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила награды за достижения в области кинематографа
В российской столице объявили номинантов и первых лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника"
91-летний политик Джимми Картер забрал граммофон в номинации "Лучший альбом в стиле разговорного жанра"