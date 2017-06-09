Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"

Первый конкурсный день российского фестиваля "Кинотавр", который в эти дни проходит в Сочи, завершлся спецпоказом картины Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". К сожалению, лента не вызвала большого интереса у зрителей, некоторые из которых даже не дождались конца сеанса.

Во время премьеры нашумевшей картины с Елизаветой Боярской в главной роли зал Зимнего театра был заполнен лишь на треть, передает "Кавказский узел". Более того, некоторые зрители сбежали с просмотра даже не дождавшись завершения фильма.

По мнению кинокритика Марии Безрук, такое поведение на фестиваля – абсолютно закономерная вещь. "Большинство посетителей кинофестиваля "Кинотавр" предпочтет гламурную вечеринку просмотру экранизации романа, содержание которого в принципе все знают", – пояснила она.

По мнению Безрук, "Анна Каренина" в принципе не будет пользоваться успехом у россиян. "Массовому зрителю сегодня в принципе не нужна "Каренина" в кинотеатре. Я не знаю того зрителя, который за деньги готов пойти на этот фильм. Сегодня, к сожалению, катастрофически мало зрителей, которые готовы смотреть такое кино в кинотеатре", – сказала она.

Тем не менее, критик уверена, что картина Шахназарова – "грандиозное произведение большого мастера". Несмотря на полупустой зал, "Анну Каренину" также высоко оценили и другие деятели культуры.

"Это большое кино, ощущение от него по-хорошему советского, глобального, с невероятным подходом, с невероятной работой всех цехов. Я просто смотрю на это и восхищаюсь, что еще есть возможность, есть люди, которые к каждой детали относятся с таким уважением, с такой тонкостью и с замечательной игрой актеров", – цитируют "Вести" актрису Марину Александрову.

Режиссер Алексей Учитель подчеркнул, что фильм Шахназарова – "большое, историческое костюмное кино". Он также признался, что сам много лет мечтает снять Анну Каренину.