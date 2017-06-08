Скандальная "Анна Каренина" вышла на большой экран

Конец этой недели богат на культурные премьеры. Dni.ru сделали обзор самых ярких новинок кино, которые вышли на большие экраны 8 июня.

"Анна Каренина. История Вронского"

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8 июня выходит в прокат киноверсия сериала "Анна Каренина. История Вронского" режиссера Карена Шахназарова. Напомним, телевариант многосерийного фильма ранее был показан по телеканалу "Россия-1", вызвав массу негативных отзывов у критиков и зрителей. Однако Шахназаров предлагает поклонникам своего творчества еще раз оценить картину.

Впрочем, по словам режиссера, киноверсия сильно отличается от сериала. "Люди, уже видевшие мою ленту на премьере, соглашались, что это другой фильм, не похожий на сериал, хотя материал тот же. У меня герой – скорее Вронский, чем Анна, по крайней мере, его фигура становится вровень с ней. Там есть целый ряд сцен, которые сняты специально под большой экран, они по-другому смотрятся, другая образность в картине, концептуально, идейно там многое другое", – цитирует его ТАСС.

"Мумия" с Томом Крузом и Расселом Кроу

8 июня также выходит на экраны очередной ужастик о восставших из древних гробниц мертвецах. Новую "Мумию" с Томом Крузом в главной роли снял сценарист "Трансформеров" и "Нового человека паука" Алекс Курцман. Кроме того, фильм украсила и другая голливудская звезда – Рассел Кроу.

По сюжету картины, в ходе антитеррористической операции в Ираке американские военные находят египетский саркофаг и решают забрать его на базу для исследования. Однако на обратном пути, прямо в самолете, в гробу просыпается принцесса Аманет, заживо похороненная две тысячи лет назад.

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Главный герой триллера режиссера Брайана Гудмана – одинокий писатель-пьянчуга. Однажды случайный незнакомец вытягивает его из передряги, после чего мужчины начинают общаться. Однако постепенно писатель осознает, что его новый приятель скрывает слишком много тайн.