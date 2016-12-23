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В Москве похоронили Вячеслава Шалевича

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Сегодня в Театре им. Евгения Вахтангова состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Вячеславом Шалевичем. Проводить актера в последний путь пришли более 300 человек.
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Именно в этом театре Вячеслав Анатольевич служил всю свою жизнь. Сегодня здесь собрались его близкие, друзья, коллеги и просто почитатели таланта. "Маленькие трагедии", "Идиот", "Принцесса Турандот" – зрители запомнили его как главного героя самых ярких спектаклей старейшего театра столицы. Его недаром называли рыцарем театра Вахтангова. На этой сцене он впервые появился в возрасте 24 лет, сразу после окончания Московского театрального училища им. Щукина. Здесь же сыграл в своем последнем спектакле.

Вечером 30 ноября актеру стало плохо прямо на сцене. Коллеги помогли Вячеславу Анатольевичу пройти за кулисы и немедленно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали резкий скачок давления и предложили артисту поехать в больницу, но тот от госпитализации категорически отказался.

Спустя пару недель, 16 декабря, актер вновь почувствовал себя плохо. На сей раз он был в срочном порядке госпитализирован прямо из театра в одну из московских клиник, где вскоре впал в кому. 21 декабря Вячеслав Анатольевич скончался.

Гроб с телом артиста был установлен на сцене, прощание длилось с 10 до 11 утра. По окончанию церемонии зазвучала музыка из спектакля "Пристань", в котором Вячеслав Анатольевич играл роль Галилео все последние годы. По старой театральной традиции актера проводили в последний путь аплодисментами. После этого траурная процессия отправилась на Ваганьковское кладбище, где состоялись похороны.

Церемонию также посетили вице-премьер правительства России Ольга Голодец и заместитель министра культуры Александр Журавский. Проститься с актером пришли несколько сотен человек. 

Помимо 58-летней службы в театре, он запомнился зрителям и по блестящим киноролям. "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Охота на беркута" – за свою жизнь Шалевич снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. Коллеги артиста скорбят по Вячеславу Анатольевичу. "Таких как он был вообще больше не будет " – сказал актер Михаил Васьков в интервью "ТВ Центру". И он, конечно же, прав.

Вячеслав Шалевич. Фото: vakhtangov.ru

Автор: Татьяна Озорнина23 декабря 2016, 19:45

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