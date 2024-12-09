Криминальное чтиво: 5 книг о серийных убийцах и маньяках

Тру-крайм и истории про маньяков всегда пользуются у читателей особым спросом. Как ни странно, на нашу психику описания страшных злодеяний действует успокаивающе. Сначала мы испытываем адреналиновый азарт, читая о том, как полиция пытается поймать серийного убийцу. Затем получаем дозу дофамина, когда справедливость все-таки торжествует и психопат наказан. Поэтому если вам нравится подобное чтиво – вы не одни. Мы выбрали 5 книг в каталоге ЛитресПодписки, документальных и художественных, о серийных маньяках и их леденящих кровь преступлениях.

Тру-крайм и истории про маньяков всегда пользуются у читателей особым спросом. Как ни странно, на нашу психику описания страшных злодеяний действует успокаивающе. Сначала мы испытываем адреналиновый азарт, читая о том, как полиция пытается поймать серийного убийцу. Затем получаем дозу дофамина, когда справедливость все-таки торжествует и психопат наказан. Поэтому если вам нравится подобное чтиво — вы не одни. Мы выбрали 5 книг в каталоге ЛитресПодписки, документальных и художественных, о серийных маньяках и их леденящих кровь преступлениях.

Обаятельный убийца Тед Банди — один из самых известных маньяков XX века, психопат и некрофил, замучивший десятки жертв. Банди знакомился с молодыми и привлекательными женщинами, чаще всего студентками, в общественных местах, заводил непринужденную беседу, очаровывал несчастных в барах и ресторанах, а затем насиловал и жестоко убивал их. При этом у маньяка была невеста — именно ее воспоминания легли в основу этой документальной книги. Автор разговаривал со следователями и профайлерами, которые вели дело Банди и общались с ним перед исполнением смертного приговора. Интересно, что убийца и психопат умудрялся годами водить следствие за нос, в последний момент уходить от правосудия и даже сбегать из-под стражи. Жуткое везение этого страшного человека поражает: такое ощущение, что стечение обстоятельств постоянно было для него благоприятным. Автор пытается проанализировать причины этой странной удачливости и понять, как личное обаяние преступника влияло не только на его жертв, но и на сотрудников полиции. В книге также есть много малоизвестных фактов, которых нет вдокументальных фильмах, посвященных Теду Банди.

Digital-автор Литрес Вадим Панов рассказывает о расследовании убийства, представленного маньяком, как суицид жертвы. В День святого Валентина в своей комнате мертвой была найдена юная девушка. Труп студентки лежал на кровати, обложенный нарядными куклами. За версию самоубийства говорило то, что девушка подробно описывала свою смерть в дневнике. Однако обладающий сильной интуиций майор Феликс Вербин, главный герой серии книг «Настоящий триллер», не поверил официальному заключению следователей. Дневник вполне мог быть поддельным, у юной красавицы не было реальных причин убивать себя, а куклы явно ей не принадлежали. Откуда они взялись в доме жертвы? Вербин начинает распутывать клубок улик, и понимает, что за преступлением стоит некто очень хитрый и жестокий. Чтобы лучше понять убийцу, майор общается с психологами, пытаясь воссоздать логику и последовательность мыслей маньяка. В романе есть легкий налет мистики, но в финале всем событиям найдется разумное объяснение, — впрочем, от этого развязка не станет менее неожиданной.

Ребекка Дзанетти, автор бестселлера «Одиннадцать подснежников», пишет романы с неординарной главной героиней в центре сюжета. Агент ФБР Лорел Сноу близка к тому, чтобы читать мысли маньяков. Сноу — талантливый профайлер с докторской степенью в области психических патологий. Однако даже ее очередное преступление серийного убийцы вводит в замешательство. Тело жертвы было изуродовано, а по всему дому разбросаны черные георгины — символ предательства. Какое послание хотел передать убийца этим необычным жестом? Вскоре такими же цветами будет усеян двор сводной сестры Лорел Сноу… А это значит, что преступник уже выбрал новую жертву. Напряжение нарастает с каждой страницей, а ближе к финалу в опасности оказывается и сама главная героиня. Основная часть романа посвящена именно расследованию и попыткам полиции поймать маньяка, однако в книге есть и романтическая линия — не менее продуманная и увлекательная.

Андрес Винкельманн — один из самых популярных в Германии авторов детективов, каждый новый роман которого становится бестселлером. Слушая аудиокнигу "Курьер смерти", вы погрузитесь в мрачный внутренний мир неуловимого маньяка, который работает курьером и убивает женщин, заказывающих еду с доставкой на дом. Учитывая тот факт, что сегодня почти все жители больших городов пользуются доставкой, история звучит жутко. Автор описывает страхи будущей жертвы маньяка, девушки по имени Виола, которая заранее предчувствовала беду. Виоле казалось, что за ней кто-то следит, она даже рассказала о своих подозрениях подруге и старалась реже выходить из дома. Но убийца сам позвонил в дверь… Этот роман очень динамичный и напряженный — вы послушаете его на одном дыхании. Винкельманн сохраняет тайну до самого финала, и некоторые моменты кажутся по-настоящему пугающими, хотя писатель избегает кровавых подробностей и сцен жестокости. Качественный детективный триллер, после прослушивания которого хочется запереть входную дверь на все замки.

Еще один европейский бестселлер в нашей подборке — шведская писательница Камилла Лэкберг создает классные романы в жанре мрачного скандинавского детектива. В центре сюжета этой книги — жуткое убийство популярного фотографа, который был активным участником светской жизни Стокгольма. За дело берется детектив Патрик Хедстрем, — для него это почти личная трагедия, так как убитый дружил с приятелем Патрика, писателем Хеннингом Бауэром. В то же время жена детектива, Эрика, тоже пишет книги, посвященные серийным убийцам. Она еще не знает, что новое расследование ее мужа подарит ей не только массу "вдохновляющих" историй, но и станет первым звеном в цепи страшных событий… Известный фотограф — не единственная жертва маньяка, который продолжает убивать, втягивая Патрика и Эрику в опасную погоню за ним. В этом романе помимо детективного сюжета, есть и семейная линия — автор подробно описывает взаимоотношения супругов, увлеченных одним общим делом.