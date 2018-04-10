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Как сохранить отношения на расстоянии

Фото: GLOBAL LOOK press/Gary Burchill
Наталья Толстая

Наталья Толстая блогер

 Психолог, врач-психотерапевт, писатель, телеведущая, обладательница дипломов в области психологии, психотерапии и сексологии, общественный деятель, член Союза писателей России. Посол благотворительного фонда «Линия жизни». Автор более 20 книг, посвященных отношениям мужчины и женщины, семейным отношениям и самосовершенствованию.
Ждут ученых из экспедиций, актеров с гастролей, военных со службы, летчиков и моряков, ждут даже из заключения. Но как долго можно поддерживать отношения на расстоянии? 
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Если вы точно любящая пара, расстояния не может помешать перелететь 1000 км ради 1000 поцелуев". Но все-таки. для того, чтобы сохранить любовь, есть шесть проверенных способов.

Составьте четкое расписание

Время – один из самых важных факторов. Нужно знать, когда это все закончится: муж что-то достроит и заберет вас к себе, отслужит, освободится и вернется. В психологии это называется "индикационный срок". Проще говоря, нужно понимать почему, чего и доколе ждем.

Еще обязательно четко оговаривать дату следующей встречи, заранее отмечать ее в ежедневнике и ни при каких обстоятельствах не переносить: это нужно, чтобы не травмировать друг друга откладыванием рандеву по вечно "объективным" причинам. Пусть ждет весь мир!

Установите на каждый день расписание общения утром, днем, вечером и старайтесь с уважением и пониманием относиться к занятости друг друга. Заведите в своих телефонах Google-календарь и отмечайте в нем все дела. Так любимый увидит ваши "свободные окна для нежности" и не побеспокоит "звонком в висок" некстати.

Соблюдайте границы и правила

Поговорите о том, что ждете друг от друга – верности, заботы, участия или чего-то еще. То есть, если предстоят долгосрочные вливания эмоций, денег и энергии, растрата нервных клеток и отсутствие частых встреч, хорошо бы понимать, ради чего это.

Фото: GLOBAL LOOK press/kati

Стройте планы, выполняйте обязательства, посылайте "горячие фото", занимайтесь секстингом и купите игрушек в магазине для взрослых.

Задействуйте в общении все органы чувств

Оставьте себе поношенную майку мужа и дайте ему с собой свой платок или романтическое письмо, надушенное любимыми духами. Не ленитесь накраситься, расчесаться и нарядиться (или раздеться) перед выходом в скайп. Купите дополнительные свет, звук и камеру, чтобы визуально не напоминать "Муми-тролля с перепоя".

Посылайте свою любимую или "общую" музыку, клипы, фильмы, шутки и обязательно просматривайте все то, что вам приходит в ответ. Читайте одинаковые книги и обсуждайте их, выходите одновременно на прогулки и болтайте, рассказывая все на свете, ощущая сопричастность к жизни партнера и поддерживая родство и нежность.

Курьер может передать жене цветы, а мужу – горячий ужин, заказанный в ресторане того города, где он живет. Не экономьте на дистанционных сюрпризах, но не провоцируйте внезапным появлением без предупреждения. Не потому, что в постели кто-то "завелся", а потому, что ждущий встречи желает быть подготовленным и при полном параде.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Tepass

Не выясняйте отношения письменно

Партнер на взводе может допридумать интонации, а возможности немедленно примириться, объясниться, извиниться нет. Не выключайте телефон. Вовремя оплачивайте услуги сотовой связи, не экономьте на общении. Не обрывайте откровения на полуслове. Оставьте на вокзале прилипчивость, ревность и вечный скулеж.

Занимайтесь саморазвитием

Используйте свою параллельную жизнь и освободившееся время на саморазвитие. Серьезные отношения разлука только укрепляет, а чувства обновляет.

Ежедневно демонстрируйте друг другу собственные достижения: приближение к полу в шпагате, новые высоты в исполнении "Чижика-Пыжика" на гитаре, запоминание очередных 10 английских слов за день.

Помните, что длительные многолетние разлуки с пилотами, археологами, актерами могут выдержать только партнеры, высоко ценящие собственное личное пространство и время. Если оба удачливы и очень заняты, то общение на расстоянии – подарок судьбы.

Сохраняйте общий круг общения

"Сезонные семьи" часто сталкиваются с разницей в увлечениях и в круге общения. Обязательно оставляйте общих друзей. Поддерживайте связь с женами коллег мужа, после возвращения "командировочного" члена семьи вместе посещайте родственников, чтобы лишний раз показать, что между вами все прекрасно – это поможет избавиться от ненужных и неудобных вопросов. Зовите гостей в дом.

Чтобы дети не забыли облик вечного странника, повесьте на стену большую семейную фотографию, а лучше перенесите ее на холст. Пусть за обложкой паспорта у каждого из вас лежит красивая фотография любимого.

Способность находить компромиссы, ощущать радость от встречи, нежные эмоции, трепет поцелуя – это все наука "чувств на расстоянии". Разлука помогает осваивать новые способы коммуникации, поддержания контакта и общения на "разных языках любви".

10 апреля 2018, 13:22

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