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Как вернуться к жизни после отпуска

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности. В арсенале бизнесвумен креативные рецепты, полезные советы по психологии, воспитанию детей и созданию стиля.
Почти половина людей, возвращаясь из отпуска, испытывает проблемы адаптации к рабочему ритму. Однако существуют золотые правила, которые помогут легко включиться в привычный ритм после возвращения из отпуска.
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Возвращаться в офис после каникул всегда немного грустно. Хочется продлить удовольствие, повременить перед тем, как вернуться к привычным делам. Чтобы вам было легче выйти из отпуска, попробуйте следовать моим советам.

Вернитесь из отпуска за несколько дней до выхода на работу. Спокойно отдохните от дороги, распакуйте чемоданы, не спешите звонить начальнику и коллегам. Устройте себе праздник: вечеринку с друзьями, пикник, поход в кино, в ресторан, на танцы. Постепенно настраивайтесь на рабочий лад. На второй-третий день приезда можно проверить почту, оценить объемы предстоящей работы, выявить первостепенные дела и то, что может подождать. В первые дни занимайтесь только неотложной работой, прочее оставьте на потом.

Вернувшись к делам, позвольте себе первые дни работать вполсилы. Не задерживайтесь на рабочем месте, не берите работу на дом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Caroline Arber

Проведите ближайшие выходные на природе: отправляйтесь на шашлыки, на прогулку, покатайтесь на лодке. Спокойная, расслабляющая атмосфера, чистый воздух, зеленый массив, благоприятное влияние водоема создадут ощущение продолжающегося отпуска, придадут сил, помогут справиться с рутиной.

Переключите внимание. Воспоминания об отпуске и так останутся с вами. Нет смысла все время думать о том, что уже закончилось. Подумайте о чем-то предстоящем: дне рождения бабушки, концерте любимого певца, новой шубе, которую собираетесь купить. Начните сочинять поздравление, искать подарок. Подберите наряд, в котором пойдете на концерт. Представьте, как роскошно на вас будет смотреться желанная шуба, как модно и очаровательно вы будете в ней выглядеть.

Новое интересное занятие также помогает получить позитивные эмоции и отвлекает от грустных мыслей. Научитесь готовить экзотические блюда, заведите собственный блог, начните собирать декоративные панно (ракушки и цветные камешки, привезенные из отпуска найдут на них достойное место). Это отвлечет от мыслей о прошедшем отпуске и поможет выразить ваши чувства, эмоции и впечатления.

Ничто не приносит эмоций больше, чем новые знакомства. Познакомьтесь с интересными людьми. Не важно, встретите вы свою любовь или новую подругу. У вас появится возможность поделиться приятными воспоминаниями, узнать что-то новое, спланировать совместный шопинг и прочее.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Работа не приговор, а возможности. Возвращаясь из отпуска, не стоит думать о работе, как о возвращении на каторгу. Работа не только средство к существованию. Это великолепный инструмент для реализации ваших личных амбиций и потенциала. Представьте, какие проекты вам предстоит реализовать, и как вы сможете проявить себя в каждом конкретном случае. Сфокусируйте внимание на своих возможностях и карьерном росте. Представьте, что с каждым успешно завершенным проектом растет ваш профессиональный рейтинг, уважение начальника и коллег.

Многие женщины, еще находясь на курорте, с содроганием вспоминают о работе по дому. А приехав из отпуска, чувствуют себя так, словно вернулись в кандалы домашних дел. Лучший способ изменить ситуацию ‒ поменять собственное отношение к ней. Вы не жалеете времени и сил на умывание, макияж, принятие ванны. Ваш дом также нуждается в чистоте, а семья ‒ в заботе.

Помните, домашние дела вовсе не наказание, а способ создания комфортных условий проживания, прежде всего, для себя самой. Забота о детях не дополнительная нагрузка, а бесценные мгновения, когда между вами и ребенком создаются и укрепляются дополнительные связи. Подумайте о том, что после отпуска вас ждет не "домашняя рутина", а приятные хлопоты.

Возвращаясь из отпуска, не стоит сожалеть, что он закончился. Представьте, разве было бы вам интересно жить, если бы вся жизнь состояла только из отдыха? Человек, который ничего не создает, не приносит пользу другим людям, ничего не достигает, буквально умирает от скуки. У него нет причин планировать оптимальные маршруты, тщательно выбирать отели, спешить на экскурсии. Он перестает восхищаться красотой и теряет вкус к жизни. Не случайно среди состоятельных людей, ничем не занятых в жизни, высокий процент алкоголиков и наркоманов.

Помните! Окончание отпуска – лишь окончание этапа жизни, за которым последует много приятных моментов.

4 сентября 2017, 14:45

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