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Блоги

Как распознать "своего" мужчину​​ с первого взгляда

Фото: GLOBAL LOOK press
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности. В арсенале бизнесвумен креативные рецепты, полезные советы по психологии, воспитанию детей и созданию стиля.
Про любовь говорят ровно столько времени, сколько существует человек разумный, в том числе про любовь неожиданную, возникшую внезапно. Одни утверждают, что любовь с первого взгляда – детская сказка и нельзя построить серьезных отношений, исходя из эфемерных чувств к малознакомому человеку. Другие, напротив, склонны считать, что самые прочные отношения строятся по принципу: увидел – полюбил – женился.
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Что бы ни писали поэты, любовь – это сложное физически-психологическое состояние, которое возникает под влиянием целого ряда факторов.

  • Соответствие данного человека образу, заложенному в подсознании. Образ некоего идеального мужчины формируется у каждой женщины с самого детства. На это влияет поведение ее отца, других мужчин из ее семьи, отношения с ними, приятие или неприятие их поведения и их самих как личностей. Также важен опыт отношений с молодыми людьми в юности. Все это складывается в определенную модель, с которой сравнивается каждый потенциальный партнер, причем происходит это зачастую бессознательно.
  • Бессознательная реакция на естественный запах тела партнера. Данная биологическая особенность заложена природой. Людям, ДНК которых имеют максимальные отличия, нравятся запахи друг друга. Так природа минимизирует рождение потомства от генетически похожих людей, повышая шансы на крепкое, здоровое потомство.
  • Химические реакции, которые происходят в организме при встрече потенциального партнера. Это выработка гормонов, провоцирующих сексуальное влечение и удовольствие.
  • Сознательное и бессознательное восприятие человека, его внешних и личностных качеств.

Все это вместе создает чувство, которое мы называем любовью.

Фото: GLOBAL LOOK press

Многообещающая встреча

Бывает, встретив человека, понимаешь: вон он, тот самый, единственный и долгожданный. Понять, "твой"  мужчина или нет, с первого взгляда можно. Когда нам кто-то сильно нравится, взывать к здравому смыслу бесполезно. Мы просто хотим быть с этим человеком. Но если за этим "быть вместе" стоит "всегда", а не "сейчас", проверьте, действительно ли вы подходите друг другу.

  • Откровенность. Не стесняйтесь спрашивать нового знакомого о его возрасте, месте работы, увлечениях, предыдущих отношениях. Если ему нечего скрывать, он открыто все расскажет. Многочисленные любовные связи, брошенные жены и дети – сигнал к тому, что время ретироваться. Будьте честны сами. Если в вашей биографии есть то, что он не хочет принять, лучше сразу поискать другого, который это примет без проблем. Будет гораздо хуже, если после свадьбы муж уличит вас во лжи.
  • Общие интересы. Общие интересы сближают, подталкивают к совместному досугу и интересным беседам.  
  • Темперамент. Отношения могут быть успешными, когда обоим комфортно. Если у одного пылкий темперамент, он деятельный, любит насыщенную жизнь и стремится к головокружительной карьере, а другой – пассивный, чрезмерно спокойный, счастлив в тишине, в деревенском домике, то отношения обречены.
  • Компромиссы. Двое могут мирно сосуществовать друг с другом только при условии взаимного уважения, понимания и умения уступать друг другу. Искусство находить компромиссы должно присутствовать с первого дня знакомства. Не надо полагать, что оно "придет потом". "Потом" приходят лишь скандалы и разочарования.
  • Знаки судьбы. Даже законченные материалисты порой сталкиваются с судьбоносными знаками, когда тысячи необъяснимых событий препятствуют встрече или поездке. Присмотритесь. Если каждому свиданию с этим человеком предшествует волна "невезений", возможно, он просто "не ваш".
  • Сомнения. Это признак недостаточной любви к мужчине или неуверенности в ответных чувствах либо в самом человеке. Возможно, вас смущает его трудовая биография или гипертрофированная забота его мамы. Подумайте, нужно ли связывать с ним свою жизнь. Или он – скромный аспирант, живет в маленькой квартирке с мамой, но вы уверены, что с ним будете в 1000 раз счастливее, чем с успешным бизнесменом. Тогда дерзайте!
  • Отпустите его. Дайте мужчине свободу. Если он действительно вас любит, то выберет именно вас. Тотальный контроль или навязчивость с вашей стороны лишь обратят его в бегство.
19 сентября 2017, 14:33

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