Как распознать "своего" мужчину​​ с первого взгляда

Про любовь говорят ровно столько времени, сколько существует человек разумный, в том числе про любовь неожиданную, возникшую внезапно. Одни утверждают, что любовь с первого взгляда – детская сказка и нельзя построить серьезных отношений, исходя из эфемерных чувств к малознакомому человеку. Другие, напротив, склонны считать, что самые прочные отношения строятся по принципу: увидел – полюбил – женился.

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