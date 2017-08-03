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Как не ошибиться с выбором жениха

Фото: GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont.com
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Свадьба – один из самых важных этапов в жизни любого человека, а в жизни девушки тем более. Но, прежде чем бежать под венец, стоит задуматься, того ли человека вы выбрали в спутники жизни? На что собственно стоит обратить внимание перед свадьбой?
прочитано 247 раз

Не раз я видела женщин, которые "цвели и благоухали", пока были свободны, а сразу после церемонии бракосочетания превращались в несчастных дам. Причиной тому – неправильный выбор.

В начале отношений люди часто не обращают внимания на детали, которые могут многое рассказать о партнере. И для этого совсем необязательно быть психологом.

Одним из самых распространенных способов узнать о человеке больше – это обратить свой взгляд на его родителей. Например, если мужчина из благополучной семьи, в которой отец уважает и ценит мать, и любовь – не просто красивое слово, знайте, что с выбором вам крупно повезло. Если же все происходит наоборот, и в вашем присутствии отец избранника не считает зазорным назвать свою жену "курицей", то помните, что существует высокая вероятность, что мужчина будет относиться к вам также.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Tzu-chao Lin

Присмотритесь, понаблюдайте за поведением своего избранника. Возможно, он такой добрый лишь с вами, а с окружающими у него совершенно другое поведение. Что он ответит официанту, когда принесли не тот заказ, или человеку, случайно наступившему на ногу? Именно по таким мелочам можно охарактеризовать мужчину.

Еще одним моментом могут стать разговоры о бывших. Если мужчина уважительно говорит о своих "экс" – опасности нет. Но если в его словах проскальзывает лишь негатив, знайте, он не столь же высокого мнения он будет и о вас, если пара вдруг распадется. Такой мужчина всегда будет "переводить стрелки" и во всех бедах винить только женщину.

Реальная забота – это не ванна с лепестками роз. Важнее, если он приезжает через весь город с нужными лекарствами, фруктами и вкусным бульоном когда вы простужены.

Как только вы начнете жить вместе, сразу станет понятно, подходите вы друг другу или нет. Семейная жизнь – это не только приятные выходные вместе. Вы узнаете друг о друге все, ведь будете делить ванну, видеть друг друга в халатах и "трениках", без макияжа и прочих прикрас.

Фото: GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont.com

Психологи советуют: не стоит так уж сильно подстраиваться под другого, полностью забывая о себе и своих интересах, иначе в какой-то момент вы можете потерять себя.

Для того, чтобы брак стал удачным, необходимо понимать, что вы ждете от семейных отношений и каким хотите видеть своего партнера. Любые компромиссы приводят к разочарованиям.

В отношениях есть только два пути: либо принять партнера таким, какой он есть: полностью и безоговорочно, без желания перевоспитать, переделать, понимая, что это бесполезно. И второй путь: не продолжать отношения, которые вас по каким-либо причинам не устраивают. Желательно понять это до того, как вы потратили энное количество денег на свадьбу, взяли кредит на машину, купили квартиру и обзавелись потомством.  

3 августа 2017, 18:20

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