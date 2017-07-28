Почему современные женщины не торопятся замуж

До замужества я много и усердно училась. Получила два высших образования. Успела поработать на руководящих постах в крупных международных холдингах, основала ряд собственных проектов. И лишь потом создала семью. Поэтому ко мне нередко обращаются с вопросом: почему сегодня женщины не желают выходить замуж рано?

Приверженцы традиционных взглядов считают успешных женщин холодными эгоистками, живущими для собственного удовольствия. Полагают, что если женщина много трудится, занимается карьерой и достижением материальных благ, то она рискует остаться одна, "у разбитого корыта".

В реальности все совсем наоборот. Существуют самые разные причины откладывать замужество. А отсутствие мужа или хотя бы стабильных отношений до 35 лет вовсе не говорит о холодности и эгоистичности.

Современные дамы должны быть образованными. Сейчас нельзя ограничиться грамотой и арифметикой, как было лет 200 назад. Современная женщина, даже если решает стать домохозяйкой, обязана владеть компьютером, водить машину, управляться со сложной техникой, говорить на иностранных языках, обладать обширными познаниями в различных областях. Словом, быть интересной. Ни один серьезный мужчина не захочет взять в жены необразованную, неэрудированную девушку, с которой стыдно показаться в компании друзей и сослуживцев. Поэтому женщина просто обязана учиться и всесторонне развиваться.

Часто женщина просто ищет надежного и верного спутника жизни, не желая связывать жизнь с сомнительными кандидатами.

Другой причиной является банальное отсутствие материальных средств на свадьбу, жилье и детей. Ведь далеко не всегда возможно создать крепкие отношения под одной крышей с родственниками.

Стабильный заработок и карьерный рост позволяют не "выскакивать за первого встречного". Работающие женщины имеют больше возможностей найти хорошего мужа, постепенно развить отношения, узнать его с разных сторон, избежать ошибок и, как следствие, развода.

Отсутствие потребности в мужчине как в источнике дохода дает даме хороший шанс оценить его личностные качества, узнать психологическую совместимость, понять серьезность его намерений и перспективность стабильных отношений.

Женщина – прежде всего личность. Большинство дам до вступления в брак хотят раскрыть и реализовать свой внутренний потенциал. Ведь многие боятся, что с замужеством, и тем более с рождением детей, такого шанса не будет. Конечно, многое зависит от самой дамы и от ее супруга.

Например, у меня с моим мужем – полная гармония. Он прекрасно меня понимает и поддерживает. Но зачастую большой профессиональный потенциал и карьерные мечты тонут в ворохе домашних дел, необходимости подстраиваться под мужа и семейные нужды.

Желание купить квартиру, скопить денег – в общем, обеспечить себя материально до замужества – отнюдь не каприз. Это необходимое условие, чтобы не остаться "у разбитого корыта", если муж окажется совсем не "тем".

К сожалению, процент безответственных и бессовестных мужчин, для которых слово "семья" – пустой звук, весьма велик. Такие "герои" заводят любовниц, бросают жен с детьми без средств к существованию, прибегают к угрозам и насилию.

Опираясь на чужой, а иногда и собственный горький опыт, дамы предпочитают заранее обеспечить себя материально, предусмотреть запасной вариант.

Процент бракоразводных процессов среди молодых людей чрезвычайно высок. Пары, оформившие отношения в зрелом возрасте, практически не расстаются. Это связано с тем, что в юные годы преобладают влюбленность и страсть, в зрелые – глубокие чувства, прагматичность, трезвая оценка партнера и отношений. У молодых "люблю" – главный аргумент в пользу свадьбы.

Зрелые люди имеют больше опыта, им легче отличить минутное увлечение от настоящих чувств. Выбирая спутника жизни, они тщательно присматриваются к его характеру, привычкам, взглядам, наклонностям. После 30 женщины чаще задумываются, будет ли им комфортно жить в браке с этим человеком, смогут ли они терпеть друг друга через 10, 20, 40 лет.

Разумеется, бывают и иные причины. Но если дама в 30–35 лет не замужем, это вовсе не означает, что ей не нужна семья, поддержка, настоящие прочные отношения. Просто в данный период времени она работает над чем-то другим, чтобы в будущем стать счастливой женой и матерью.