Почему современные женщины не торопятся замуж
Приверженцы традиционных взглядов считают успешных женщин холодными эгоистками, живущими для собственного удовольствия. Полагают, что если женщина много трудится, занимается карьерой и достижением материальных благ, то она рискует остаться одна, "у разбитого корыта".
В реальности все совсем наоборот. Существуют самые разные причины откладывать замужество. А отсутствие мужа или хотя бы стабильных отношений до 35 лет вовсе не говорит о холодности и эгоистичности.
Отсутствие потребности в мужчине как в источнике дохода дает даме хороший шанс оценить его личностные качества, узнать психологическую совместимость, понять серьезность его намерений и перспективность стабильных отношений.
Женщина – прежде всего личность. Большинство дам до вступления в брак хотят раскрыть и реализовать свой внутренний потенциал. Ведь многие боятся, что с замужеством, и тем более с рождением детей, такого шанса не будет. Конечно, многое зависит от самой дамы и от ее супруга.
Например, у меня с моим мужем – полная гармония. Он прекрасно меня понимает и поддерживает. Но зачастую большой профессиональный потенциал и карьерные мечты тонут в ворохе домашних дел, необходимости подстраиваться под мужа и семейные нужды.
Желание купить квартиру, скопить денег – в общем, обеспечить себя материально до замужества – отнюдь не каприз. Это необходимое условие, чтобы не остаться "у разбитого корыта", если муж окажется совсем не "тем".
К сожалению, процент безответственных и бессовестных мужчин, для которых слово "семья" – пустой звук, весьма велик. Такие "герои" заводят любовниц, бросают жен с детьми без средств к существованию, прибегают к угрозам и насилию.
Опираясь на чужой, а иногда и собственный горький опыт, дамы предпочитают заранее обеспечить себя материально, предусмотреть запасной вариант.
Процент бракоразводных процессов среди молодых людей чрезвычайно высок. Пары, оформившие отношения в зрелом возрасте, практически не расстаются. Это связано с тем, что в юные годы преобладают влюбленность и страсть, в зрелые – глубокие чувства, прагматичность, трезвая оценка партнера и отношений. У молодых "люблю" – главный аргумент в пользу свадьбы.
Зрелые люди имеют больше опыта, им легче отличить минутное увлечение от настоящих чувств. Выбирая спутника жизни, они тщательно присматриваются к его характеру, привычкам, взглядам, наклонностям. После 30 женщины чаще задумываются, будет ли им комфортно жить в браке с этим человеком, смогут ли они терпеть друг друга через 10, 20, 40 лет.
Разумеется, бывают и иные причины. Но если дама в 30–35 лет не замужем, это вовсе не означает, что ей не нужна семья, поддержка, настоящие прочные отношения. Просто в данный период времени она работает над чем-то другим, чтобы в будущем стать счастливой женой и матерью.
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