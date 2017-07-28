Почему современные женщины не торопятся замуж

Все авторы

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
17:29
Лобода влюбилась в немецкого рокера
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонущих девочек
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Групповой секс обернулся трагедией для двух немок
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
12:42
На севере Москвы обустроят роскошный пляж
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:23
Посольство США лишается имущества в России
12:21
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
12:04
Почему боятся Гульнары Каримовой
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:57
Джоли бросила Питта ради женатого любовника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:44
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
11:42
Курс доллара показал рост на открытии торгов
11:32
В День знаний в школах хотят провести "Урок России"
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:47
Центробанк лишил лицензии банк "Югра"
10:43
В Москве объявлено экстренное предупреждение
10:38
Подельники сдали дочь Каримова
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:56
Гульнаре Каримовой дали пять лет
09:45
Совет на выходные
09:43
Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
09:39
На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин
09:28
У отдела полиции на севере Москвы нашли тело школьника
09:21
Солист "Руки вверх" обвенчался с многодетной матерью
09:15
Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям УК
09:04
Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов
09:02
Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем
08:58
Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии
08:53
В Таиланде туристка умерла во время фотосессии
08:47
Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки
08:30
Онкобольная певица переживает нестерпимые боли
08:27
Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы
08:21
Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей
08:03
Умер первый в России доктор политических наук
01:16
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
21:56
В Москве поймали телефонного террориста
21:52
На фиолетовой ветке столичного метро случилось ЧП
21:50
Топ-3 любимых иномарок россиян
21:29
Саакашвили объяснил трусливое бегство в США
21:23
Москвичу проломили череп монтировкой
21:12
Чем пахнет Вселенная
20:52
Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет
20:49
Шикарная Бузова устроила переполох в Баку
20:35
Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе
20:31
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
20:14
Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке
20:09
Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани
20:07
Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Блоги

Почему современные женщины не торопятся замуж

Кадр из клипа Shakira - Empire
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности. В арсенале бизнесвумен креативные рецепты, полезные советы по психологии, воспитанию детей и созданию стиля.
До замужества я много и усердно училась. Получила два высших образования. Успела поработать на руководящих постах в крупных международных холдингах, основала ряд собственных проектов. И лишь потом создала семью. Поэтому ко мне нередко обращаются с вопросом: почему сегодня женщины не желают выходить замуж рано?
прочитано 171 раз

Приверженцы традиционных взглядов считают успешных женщин холодными эгоистками, живущими для собственного удовольствия. Полагают, что если женщина много трудится, занимается карьерой и достижением материальных благ, то она рискует остаться одна, "у разбитого корыта". 

В реальности все совсем наоборот. Существуют самые разные причины откладывать замужество. А отсутствие мужа или хотя бы стабильных отношений до 35 лет вовсе не говорит о холодности и эгоистичности.

  • Современные дамы должны быть образованными. Сейчас нельзя ограничиться грамотой и арифметикой, как было лет 200 назад. Современная женщина, даже если решает стать домохозяйкой, обязана владеть компьютером, водить машину, управляться со сложной техникой, говорить на иностранных языках, обладать обширными познаниями в различных областях. Словом, быть интересной. Ни один серьезный мужчина не захочет взять в жены необразованную, неэрудированную девушку, с которой стыдно показаться в компании друзей и сослуживцев. Поэтому женщина просто обязана учиться и всесторонне развиваться.
  • Часто женщина просто ищет надежного и верного спутника жизни, не желая связывать жизнь с сомнительными кандидатами.
  • Другой причиной является банальное отсутствие материальных средств на свадьбу, жилье и детей. Ведь далеко не всегда возможно создать крепкие отношения под одной крышей с родственниками.
  • Стабильный заработок и карьерный рост позволяют не "выскакивать за первого встречного". Работающие женщины имеют больше возможностей найти хорошего мужа, постепенно развить отношения, узнать его с разных сторон, избежать ошибок и, как следствие, развода.

Отсутствие потребности в мужчине как в источнике дохода дает даме хороший шанс оценить его личностные качества, узнать психологическую совместимость, понять серьезность его намерений и перспективность стабильных отношений. 

Женщина – прежде всего личность. Большинство дам до вступления в брак хотят раскрыть и реализовать свой внутренний потенциал. Ведь многие боятся, что с замужеством, и тем более с рождением детей, такого шанса не будет. Конечно, многое зависит от самой дамы и от ее супруга.

Кадр из фильма "Сердцеед"

Например, у меня с моим мужем – полная гармония. Он прекрасно меня понимает и поддерживает. Но зачастую большой профессиональный потенциал и карьерные мечты тонут в ворохе домашних дел, необходимости подстраиваться под мужа и семейные нужды.

Желание купить квартиру, скопить денег – в общем, обеспечить себя материально до замужества – отнюдь не каприз. Это необходимое условие, чтобы не остаться "у разбитого корыта", если муж окажется совсем не "тем".

К сожалению, процент безответственных и бессовестных мужчин, для которых слово "семья" – пустой звук, весьма велик. Такие "герои" заводят любовниц, бросают жен с детьми без средств к существованию, прибегают к угрозам и насилию.

Опираясь на чужой, а иногда и собственный горький опыт, дамы предпочитают заранее обеспечить себя материально, предусмотреть запасной вариант.

Процент бракоразводных процессов среди молодых людей чрезвычайно высок. Пары, оформившие отношения в зрелом возрасте, практически не расстаются. Это связано с тем, что в юные годы преобладают влюбленность и страсть, в зрелые – глубокие чувства, прагматичность, трезвая оценка партнера и отношений. У молодых "люблю" – главный аргумент в пользу свадьбы.

Зрелые люди имеют больше опыта, им легче отличить минутное увлечение от настоящих чувств. Выбирая спутника жизни, они тщательно присматриваются к его характеру, привычкам, взглядам, наклонностям. После 30 женщины чаще задумываются, будет ли им комфортно жить в браке с этим человеком, смогут ли они терпеть друг друга через 10, 20, 40 лет.

Разумеется, бывают и иные причины. Но если дама в 30–35 лет не замужем, это вовсе не означает, что ей не нужна семья, поддержка, настоящие прочные отношения. Просто в данный период времени она работает над чем-то другим, чтобы в будущем стать счастливой женой и матерью.

28 июля 2017, 15:49

комментарии

Политика

Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
Россия жестко ответила на хамство США
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Шоу-бизнес

Лобода влюбилась в немецкого рокера
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

Проишествия

Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
На школьницу за день напали два насильника
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
Сломанный аттракцион убил человека (видео)

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука

Роскошный образ Примадонны поразил гостей
Шоу-бизнес

Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Красавица поделилась своим счастьем
Шоу-бизнес

Юлия Началова оскандалилась в Италии

Певица довела до истерики работницу заправки
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
Собчак обставила Баскова и Гагарину
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Спорт

Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Регионы

Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru