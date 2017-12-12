7 идей нескучного досуга зимой

Зима. Какая женщина не думала, чем бы этаким заняться, чтобы развеять подступившую скуку? Не придумывается – тогда прямая дорожка в интернет. Зашли, листаем: "йога", "новый макияж", "выучите иностранный язык"… Как банально. Тогда что же – до весны тосковать? Нет! Давайте думать творчески над вариантами.

Все новое – незабытое старое

У вас выдался долгожданный выходной, а может, короткий зимний отпуск, в который путешествия никак не вписываются, – прекрасно! Отправьте детей к бабушке (на то она и бабушка, чтоб внуков нянчить) или оставьте их с мужем (должна же быть от него хоть какая-то польза), соберите лучших подруг и отправляйтесь на базу отдыха. Нет, лыжи, ходьбу с палками "а-ля спортивная бабушка" и сноуборд отложите на потом. А термос с чаем, пирожки и любимый шоколад вам очень пригодятся.

Развлекитесь на полную катушку так, как вы играли в детстве: катайтесь с горки на резиновых бубликах и без, играйте в снежки, штурмуйте снежную горку или крепость, валяйтесь в снегу… В общем, окунитесь с головой во все зимние радости детства. Ну и пусть вам далеко за.., вы мать троих детей и начальник отдела – просто забудьте обо всем и развлекайтесь на полную.

Родная экзотика

Вот уж как-то так сложилось, что боевые искусства у нас популярны восточные. Нет, они не самые лучшие, просто их киношники раскрутили, вот и развелось клубов карате, айкидо, всяких там "дзю до и дзю после". А как насчет комплекса "5 в 1": похудения, укрепления мышц, улучшения координации, экскурса в родную историю и участия в спектакле? Это все можно получить, занявшись одним из национальных боевых искусств народов России. Запишитесь в школу, где обучают славянским, татаро-башкирским и другим традиционным видам борьбы, стрельбе из лука, бою на мечах. Ученики по желанию участвуют в показательных выступлениях и исторических инсталляциях. Как раз к лету в любимую юбку влезете (не пропадать же вещи), мужа без труда на место поставите (пусть знает, кто в доме главный) и самооценку поднимите.

Кроме неоспоримой пользы для вашей физической формы, вы сможете поближе познакомиться с настоящей историей и примерить на себя роль великой воительницы или актрисы.

Шить – не скучно

У вас пылится швейная машинка, но вы не знаете, что сшить? Удивите друзей и родных оригинальным образом. Сшейте для домашней вечеринки наряд в русском народном стиле. Украсьте его ручной вышивкой. Рукоделие само по себе доставит удовольствие, а в одежде из натурального хлопка, льна или шерсти вы будете чувствовать себя очень комфортно. Не обязательно шить одежду в пол. Сделайте удобную длину.

Узнать, как правильно кроить и украшать платье, можно на очных и видео-мастер-классах. Если вы посетите очное занятие, то еще и познакомитесь с интересными людьми.

В традиционном русском наряде вы точно произведете фурор, а ваш прием гости однозначно запомнят.

Игры в дизайнера

Менять в доме интерьер можно и нужно. Намного интереснее делать это самостоятельно. Например, можно самой разработать оригинальное оформление окна. Пусть это будут ассиметричные шторы или тканевые жалюзи с оборочками, главное – творческий процесс. Вы можете сшить пледы, декоративные подушки, постельное белье с веселыми аппликациями или украсить готовый комплект самодельным вязаным кружевом. Ну и что, что эта подушка больше смахивает на трапецию, – может, так и было задумано, зато ни у кого второй такой же нет!

Цветотерапия

Цветотерапия точно увлечет вас с головой, поможет выплеснуть все ваши чувства и эмоции. Купите готовые раскраски для взрослых с мелким и сложным орнаментом, или огромный холст, кисти, целый ящик красок – и творите. Совсем неважно, умеете вы рисовать или нет. Пикассо, может, тоже рисовать не умел, иначе как можно было намалевать такое, а ничего – художником считается. Поверьте, вы ничем не хуже!

На поиски талантов

Вы давно подозревали в себе скрытые таланты – самое время их найти. Зима – лучший период, чтобы попробовать что-то новое, к чему у вас когда-то тянулась душа, но дошли руки. Сходите на бесплатные пробные занятия в различные центры и клубы, посмотрите видеоуроки в интернете. Возможно, в вас дремлет бас-гитарист, скульптор или специалист по квиллингу.

Гармония, только гармония

Зимой вы свободны от дачной повинности, продолжительного выгуливания детей и собак и много чего еще другого – так займитесь собой, а точнее, своим внутренним миром.

Когда вы в последний раз заглядывали в книгу? То-то, а между тем, чтение классики не просто расширяет лексикон, а является своеобразной психологической терапией. Читая выдуманные или реальные истории жизни других людей, вы пересматриваете свою собственную или отношение к ней. А еще в классической литературе можно почерпнуть такие сведения, каких нет ни в одной энциклопедии (не будем брать во внимание лермонтовские описания красот Тамани, хотя нечто прекрасное есть даже там).

Духовные практики и медитации помогают глубинно познать себя, избавиться от суетливости и раздражительности. Не обязательно ходить босиком, есть сырые овощи и распевать "Харе Кришна". Просто научитесь упражнениям, которые помогают расслабиться и сосредоточиться на конкретном предмете (задаче или вопросе). Освоив их, вы станете "непробиваемы" для вашего начальника, любимой свекрови и прочих "доброжелателей".