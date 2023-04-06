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Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока

Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока
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Водительские права, срок действия которых заканчивается с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г., будут автоматически продлены на 3 года.

Вступление

Водительское удостоверение – это важный документ, который подтверждает ваше право управлять транспортным средством. Со временем, как и любой другой документ, водительские права имеют срок действия, и возникает вопрос: нужно ли их менять по истечении этого срока? В этой статье мы разберемся в актуальности обновления водительских прав в 2023 году и рассмотрим возможные последствия их несвоевременного обновления.

Основные положения законодательства

1. Срок действия водительских прав. Согласно законодательству, водительские права выдаются на определенный срок действия, который составляет 10 лет для граждан старше 40 лет и 15 лет для граждан моложе 40 лет. По истечении этого срока права считаются недействительными, и вам необходимо обратиться в ГИБДД для их обновления.

2. Последствия управления транспортным средством с недействительными правами. Если вы будете управлять автомобилем с истекшим сроком действия водительских прав, это можно расценить как административное правонарушение. Вам грозит штраф, а также возможное временное лишение права управления транспортными средствами.

Процедура обновления водительских прав в 2023 году

1. Подготовка документов. Для обновления водительских прав вам потребуются следующие документы: заявление о замене прав, паспорт, медицинская справка о прохождении медицинского освидетельствования, фотография, старые водительские права и квитанция об оплате государственной пошлины.

2. Подача документов и получение новых прав. Документы для замены водительских прав можно подать в ГИБДД лично или через интернет-портал государственных услуг. После проверки документов и оплаты государственной пошлины вам выдадут новые водительские права.

Заключение

Обновление водительских прав в 2023 году по истечении срока действия является обязательным условием для законного управления транспортным средством. Несвоевременное обновление прав может привести к административным штрафам и другим неприятным последствиям. Следите за сроком действия своих прав и не забудьте обновить их вовремя, чтобы наслаждаться безопасным и комфортным вождением.

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