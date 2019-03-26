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Авто

В Екатеринбурге легковушка снесла фонарный столб и въехала в дом

прочитано 208 раз

В Екатеринбурге иномарка KIA врезалась в жилой дом. При этом автомобиль пробил ограждение и уронил фонарный столб.

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Однако строению нанесен существенный ущерб, пишет tagilcity.ru.

26 марта 2019, 19:50

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