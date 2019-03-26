Пассажирский поезд снес застрявший на путях Mercedes

В ночь на 26 марта на железнодорожном переезде неподалеку от деревни Кармамеи Канашского района Чувашии следовавший по маршруту Москва – Казань поезд снес застрявший на путях Mercedes, передает телеканал "360". 20-летний водитель иномарки рассказал, что заехал туда еще до того, как загорелся запрещающий сигнал, а потом не смог выехать. В результате ЧП никто не пострадал.