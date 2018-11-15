Пострадали дети: В Тюмени машина влетела в толпу людей

Днем 14 ноября на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов в Тюмени автомобиль ВАЗ-2101 съехал с проезжей части и сбил группу людей, стоявших в ожидании разрешающего сигнала светофора, передает портал nashgorod.ru. В результате ДТП пострадали трое детей – духмесячный младенец подростки 12 и 16 лет.
Сразу после аварии водитель отечественной легковушки и его пассажир скрылись с места происшествия. Их удалось найти. Оказалось, что в момент аварии водитель был трезв, однако прав на управление транспортом у него не было.
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