Москвичей предупредили об опасности на дорогах

Специалисты МЧС предупредили об ухудшении видимости в столичном регионе утром 13 ноября. В некоторых районах Москвы может образоваться туман, что приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров, передает сетевое издание m24.ru.
Эксперты напомнили, что из-за этого возможно затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Водителям рекомендовали быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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