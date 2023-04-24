Перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось – Пригожин о "Бахмутской мясорубке"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин описал, каким он видит ближайшее будущее на фронте, отвечая на вопросы издания RuNews24.

Ранее сообщалось, что США потребовали от украинского президента Владимира Зеленского оставить город, однако он, несмотря на большие потери, продолжает держать оборону. Пригожин описал свое видение ближайшего будущего на фронте.

"Первое — Бахмут, Бахмутская мясорубка. Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, и я действиям своих парней могу поставить оценку "пять баллов", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Несмотря на старания своих бойцов, лично себе Пригожин поставил "три с минусом". Он заявил, что "перемалывать" надо больше, до тех пор, пока ни одного живого украинского солдата не останется.

"Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление", — заявил глава ЧВК "Вагнер".

Также Евгений Пригожин отмети, что наступление ЧВК "Вагнер" после взятия Бахмута может начаться уже сегодня. В настоящий момент никто не мешает выходить на оперативный простор, поскольку контроль над Артемовском не изменит текущую ситуацию, подчеркнул бизнесмен.