Крушение Ан-148 обнажило большие проблемы самолетов в России
В Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата были введены до 27 апреля 2018 года. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания остановила эксплуатацию самолетов Ан-148, передает RNS.
"Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы", - цитирует главу Ространснадзора Виктора Басаргина Telegram-канал LifeShot. По его словам, имеются "замечания к персоналу и к производителю".
Выдано предписание о приостановке полетов всех самолетов "Саратовских авиалиний". "После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать", – заявил Басаргин после итоговой коллегии Ространснадзора.
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