Новый поворот в крушении Ан-148: пассажиров убил командир судна
Изучение черных ящиков показало, что командир воздушного судна и второй пилот попросту расшатали штурвал. Пока один летчик толкал его от себя и выводил самолет в пике, второй пытался выровнять полет и тянул штурвал на себя.
Кроме того, в ходе следственного эксперимента выяснилось, что второму пилоту немного не хватило сил, чтобы "одолеть" командира. В этом случае летального исхода можно было бы избежать, пишет "Московский комсомолец".
Таким образом, в Росавиации подтвердили слова Магомеда Толбоева о том, что за штурвалами сидели убийцы. Еще до обнародования результатов расследования летчик, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, заявил о некомпетентности пилотов.
Ранее сообщалось, что причиной крушения Ан-148 стало обледенение приемников полного давления, которые якобы забыли включить пилоты. В результате на индикаторах отображались неверные данные о скорости полета.
Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года. На борту находился 71 человек, все они погибли.
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