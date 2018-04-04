Забытых жертв Ан-148 предложили хоронить по частям

После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" экспертизу тел пассажиров рейса "Саратовских авиалиний", который разбился в Подмосковье 11 февраля, отодвинут на неопределенный срок. На идентификацию останков жертв авиакатастрофы не хватает специалистов.

Родным погибших в первые дни после трагедии обещали, что генетическую экспертизу тел проведут максимально быстро. Но они до сих пор не могут похоронить близких.

"Нам сказали, что придется ждать еще полгода, а то и год. Но это же невыносимо..." – приводит слова Анны Толмасовой, потерявшей в авиакатастрофе дочь Дарью, "Московский Комсомолец". Тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедии по частям – по мере опознания останков.

Толмасовы хотели поехать на место крушения самолета всей семьей, но их отговорили. Материал для ДНК-исследований они сдавали в родном Новосибирске. По словам Анны, тогда следователь сказал ей, что на всю процедуру опознания уйдет максимум три месяца. Однако прошло уже 50 дней, а даже половина останков не опознана.

Женщина собирается на новый прием к следователю 9 апреля. Но, со слов потерявших в этой трагедии родственников москвичей, с которыми Толмасовы держат связь, в СК им сообщили, что ждать выдачи тел придется еще минимум несколько месяцев, а то и год.

Анна написала петицию президенту России Владимиру Путину. На данный момент ее подписали семь тысяч человек. Она просит увеличить количество сотрудников, задействованных в работах по идентификации останков жертв рейса в Орск. "Ведь девять специалистов на столь сложную идентификацию – это очень мало. Неужели в такой большой стране, как Россия, нельзя найти еще несколько десятков экспертов, которые бы подключились к этой процедуре?" – говорит женщина.

На днях родственникам жертв авиакатастрофы и вовсе сказали, что из-за пожара в "Зимней вишне" их экспертизу отодвинут на неопределенный срок. "Я понимаю, там погибли дети, там трагедия. Но и у нас погибли родные. И из-за не менее страшной трагедии. Не дай бог, случится еще одна беда – и мы вообще уйдем на третий план?.. Меня даже младший сын на днях спросил: "Мама, почему о "Зимней вишне" так долго говорят, а о нашей трагедии поговорили первые двое суток, а потом забыли?" – поделилась Анна Толмасова.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

