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В Сколково представили проект "Цифровой транспорт"

Фото: mos.ru
На образовательном интенсиве "Остров 10-22", проходившем в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, состоялась презентация проекта "Цифровой транспорт". Об этом сообщают в пресс-службе Российского университета транспорта (РУТ). 
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Новый проект представил директор университетского научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Олег Покусаев, отметили в вузе. В основе реализации проекта лежит эффективное планирование развития территорий и успешное управление транспортной системой.

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"Проект, основная цель которого – разработка технологических решений для комплексного планирования и развития транспортных систем агломераций, был презентован не в формате шаблонных презентаций, а красочного макета", - подчеркнул Покусаев.

В ходе презентации он выделил два подпроекта. Первый представляет собой цифровую технологическую платформу комплексного планирования транспортной системы агломераций, основанную на искусственном интеллекте. Второй подпроект – комплекс технологий по управлению цифровыми активами транспорта на всех этапах.

Заместитель гендиректора "РЖД", президент Российской академии транспорта Александр Мишарин выразил поддержку проекту "Цифровой транспорт". Он выступил в ходе встречи представителями бизнес-сообщества с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.

Фото: vk.com/rutmiitvk

После интенсива "Остров 10-22" ректор Российского университета транспорта Александр Климов провел встречу с членами команды. Вместе они подвели итоги защиты проекты, наметили план по его претворению в жизнь.

Высокоскоростные транспортные системы, цифровые технологии в транспортной отрасли, транспортные системы агломераций – на этих трех направлениях основана деятельность Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем. Основная задача структуры заключается в экспертном и научном сопровождении столичного департамента транспорта, в том числе в реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД). 

Ранее "Дни.руписали, что Российский университет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движения Москвы. Такую инициативу озвучил ректор вуза Александр Климов. 

Автор: 24 июля 2019, 12:36

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