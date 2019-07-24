В Сколково представили проект "Цифровой транспорт"

Новый проект представил директор университетского
научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем
Олег Покусаев, отметили в вузе. В основе реализации проекта лежит эффективное
планирование развития территорий и успешное управление транспортной системой.
"Проект, основная цель которого – разработка технологических решений для комплексного планирования и развития транспортных систем агломераций, был презентован не в формате шаблонных презентаций, а красочного макета", - подчеркнул Покусаев.
В ходе презентации он выделил два подпроекта. Первый представляет собой цифровую технологическую платформу комплексного планирования транспортной системы агломераций, основанную на искусственном интеллекте. Второй подпроект – комплекс технологий по управлению цифровыми активами транспорта на всех этапах.
Заместитель гендиректора "РЖД", президент Российской академии транспорта Александр Мишарин выразил поддержку проекту "Цифровой транспорт". Он выступил в ходе встречи представителями бизнес-сообщества с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.
После интенсива "Остров 10-22" ректор Российского университета транспорта Александр Климов провел встречу с членами команды. Вместе они подвели итоги защиты проекты, наметили план по его претворению в жизнь.
Высокоскоростные транспортные системы, цифровые технологии в транспортной отрасли, транспортные системы агломераций – на этих трех направлениях основана деятельность Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем. Основная задача структуры заключается в экспертном и научном сопровождении столичного департамента транспорта, в том числе в реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД).
Ранее "Дни.ру" писали, что Российский университет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движения Москвы. Такую инициативу озвучил ректор вуза Александр Климов.
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