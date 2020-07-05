В Орехово-Зуево молодого футболиста экстренно госпитализировали после удара молнией

В подмосковном Орехово-Зуево произошла серьезная трагедия. Молодой футболист пострадал из-за удара молнии на тренировке.
Подростка экстренно госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое, передает телеграм-канал "Mash".
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