Заслуженных тренеров обвинили в домогательствах

Футболистки команды СКА-УОР заявили, что стали жертвами домогательств наставников. Мужчины делали непристойные предложения несовершеннолетним воспитанницам.

В беседе с замдиректора по воспитательной работе Училища олимпийского резерва в Звенигороде 19-летние спортсменки признались, что в течение последних двух лет подвергались домогательствам со стороны учителей. Перед тренировками мужчины часто делали им массаж, во время которого трогали за интимные места. Один даже попытался открыто склонить девушку к близости.

Последней каплей стала непристойная фотография, которую отправил тренер одной из футболисток. Тогда они решили обратиться за помощью к старшим.

Как сообщают СМИ, учителя являются заслуженными тренерами. Об их непозволительном поведении знали предыдущие руководители, но отказывались принимать меры. Теперь этим занимаются сотрудники местного подразделения по делам несовершеннолетних. Решается вопрос об отстранении обоих специалистов от работы с детьми на время расследования, передает сайт "Комсомольская правда".

В начале февраля учителя истории из Татарстана обвинили в сексуальных домогательствах. Мужчина возил девушек на турниры интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", а во время поездок поил алкоголем и склонял к половому акту. Преподаватель отрицает все обвинения. Проверку в отношении педагога начала прокуратура Казани.