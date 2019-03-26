Назначена дата суда по делу Кокорина и Мамаева

На 3 апреля назначено начало судебного процесса по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина, передает RT. Напомним, что футболисты находятся под стражей из-за обвинений в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Как сообщали СМИ, спортсмены устроили разгульный отдых, который превратился в дебош.
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