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Сонник
К чему снится поезд

К чему снится поезд

Видеть во сне поезд – к движению вперед. Важно обратить внимание на детали сна.
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Сонник Миллера

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Ехать во сне в поезде по земле или по полю без рельсов – довольно распространенный сон. Он говорит о тревожном состоянии сновидца. Такой сон предвещает испытания, которое со временем принесет вам благосостояние.

Видеть во сне товарный поезд, идущий на полном ходу – к переменам в жизни. Вас ждет удача, которая будет сопровождать на протяжении всей жизни. У вас наладятся отношения с родственниками.

Ехать во сне на верхней полке вагона поезда сулит вам встречу с неприятным человеком, который будет вас сопровождать. Вероятно, вы спустите состояние впустую, хотя могли бы потратить деньги с умом.

Сонник Фрейда

Ехать во сне на поезде значит переживать скрытые страхи и тревоги. У вас есть скрытые фобии. В таком случае важно обратить внимание на детали сна. Возможно они помогут вам разобраться, чего же на самом деле вы так боитесь.

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Видеть во сне проходящий мимо поезд – символ ваших нереализованных желаний в сексуальном плане. Вы сами поставили для себя когда-то внутренний барьер, и теперь расплачиваетесь за собственные блоки и вините себя.

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Сонник Хассе

Видеть во сне пассажирский поезд к большим переменам. Товарный поезд во сне к выгодным сделкам и удачной торговле. Видеть во сне скорый поезд к непреодолимому стремлению осуществить свои цели. Сошедший с рельсов поезд во сне говорит о неудачах, которые поджидают вас в скором будущем.

Семейный сонник

Видеть во сне поезд к скорому путешествию. Если во время поездки во сне вы чувствуете себя хорошо и уютно, значит в реальности вы обретете твердый фундамент в жизни и обретете успех.

Во сне ехать в поезде без билета и тревожиться из-за этого – символ вашей неуверенности в себе и своей жизни. Возможно, вы живете не своей жизнь и берете на себя слишком много. В таком случае вам не стоит рассчитывать на удачу.

Если во сне поезд остановился перед вами, значит вам стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Этот знак говорит об остановке в делах.

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Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 04:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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