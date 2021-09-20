К чему снится окно

Чаще всего появление окна в грезах говорит о начале нового этапа, перспективах, изменениях. Если окно открыто, значит в жизни грядут серьезные изменения. Вы встали к открытому окну – подсознательно вы готовитесь принять эти перемены.
Если во сне вы пытаетесь найти выход через окно, это может означать, что впереди проблемы, которые будет сложно решить.
Вы увидели распахнутое окно – скоро ждите поступление денежных средств. Падение из окна сулит серьезный конфликт, ссору, драку. Если во сне в окно лезет девушка, скоро вы найдете себе новое увлечение или хобби.
Появление во сне закрытого окна говорит о надвигающейся тоске. Если вы увидели на окне решетку, ждите разлуки с близким человеком.
Если во сне вам пришлось разбить окно, скоро вас обвинят в неверности. Уже разбитое окно и осколки снятся к разочарованию или болезни. А если пришлось лезть в окно, вы часто занимаетесь самокопанием и слишком придираетесь к себе.
Мытье окон во сне говорит о желании обзавестись семьей и детьми. Если вы мыли сильно грязные окна, в реальности трудолюбие принесет вам успех.
Иногда окно во сне интерпретируют, как предзнаменование неплодотворных начинаний и краха ожиданий. Закрытое окно сулит трудности, преодоление которых принесет много хорошего.
Популярные темы форума
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Совместимость знаков зодиака
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Что делать если парень не дает проходу