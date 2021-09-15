Колючий зверек часто является в мире грез. Узнай, к чему снится ежик, вместе с "Дни.ру".

Встретить ежика во сне — значит получить важную подсказку на будущее. Сонники предупреждают, что этот забавный комочек в видениях приходит неспроста. Согласно общему толкованию, животное предвещает появление недоброжелателя в реальной жизни. К чему снится ежик именно тебе? Пора вспомнить детали сна и раскрыть секрет сновидения.

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К чему снится ежик женщине

Для представительниц прекрасного пола сон с колючим зверьком сулит приятные моменты наяву. Если во сне вы стали свидетельницей убийства ежа, значит ваша проблема разрешится на доброй ноте. Увидели шагающего навстречу ежика — готовьтесь к серьезной беседе или же развлечению вместе с близкими людьми. К чему снится ежик, который норовит спрятаться от вас? Это знак, что нужно набраться терпения и быть предельно осторожной.

К чему снится ежик мужчине

Сильной половине человечества этот забавный зверек несет колоссальный успех в делах. Однако не все гладко: держали в руках ежа, который не причинял иголками боли — наяву ошибетесь в новом знакомом. А вот если колючки все же задели вас за живое, все в порядке. Возможные сплетни и неприятности не испортят вам жизнь.

СОННИК МАЙЯ

Этот сборник толкований по-разному отвечает на вопрос, к чему снится ежик. Есть как хорошее, так и тревожное значение. Видеть во сне бегущего зверька — получить защиту от всевозможных угроз. Несколько хуже, если животное свернулось в клубок. В таком случае остерегайтесь подозрительных личностей и старайтесь получить поддержку надежного защитника.

ДРЕВНИЙ СОННИК

Увидеть в мире грез ежа, который вступил в поединок со змеей — обзавестись помощником в необходимый момент. Разводить колючих животных во сне — наяву встать под крыло мощной влиятельной личности. Другое дело — к чему снится ежик, который съедает мышку. Такое видение отражает ваше душевное состояние: вы стремитесь избавиться от слабостей и изъянов.

СЕМЕЙНЫЙ СОННИК

Авторы этого сонника уверены, что сон про ежика или сразу многих ежей говорит о том, что злопыхатели пытаются вам навредить. Старайтесь перестать испытывать зависть и оценить то, что имеете. К чему снится ежик, которого вы кормите? К получению способности распознать козни врагов.