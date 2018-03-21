К чему снится змея

Змея – символ мудрости, поэтому, встретив ее во сне, в скором времени ожидайте получения важной информации. Чтобы понять, к чему снится появление гада, необходимо заглянуть в сонник, который поможет расшифровать тайный смысл ночного послания.

Так, по соннику Миллера змея во сне – предвестник столкновения со злостью окружающих. Вероятнее всего, вас ждет предательство и сплетни со стороны близких людей. Если во сне вас укусила змея, то сонник предупреждает о грядущих неприятностях на работе. Вас может ожидать неприятный разговор с начальником или сокращение заработной платы.

С такой трактовкой солидарен и сонник Ванги, змея согласно которому предвещает выяснение отношений с недоброжелателями. Причем все начнется со скрытой вражды, которая впоследствии перерастет в открытую войну. Если снится, что змея уползает от вас, ожидайте прекращения конфликта без особых усилий с вашей стороны.

Если обратиться к соннику Фрейда, то мы сможем узнать: змея с тремя головами во сне связана с ближайшим хорошим событием, предвещающим сказочные изменения в повседневной жизни. Важно обратить внимание на поступающую информацию от незнакомцев, чтобы не пропустить действительно стоящее сообщение, которое изменит жизнь раз и навсегда.

Также для верного прочтения смысла сновидения важно распознать, какой вид пресмыкающегося был в ночном видении. Сонник рекомендует больше внимания уделить семейным отношениям, если во сне присутствовали ядовитые змеи. Есть вероятность, что ваша вторая половинка что-то скрывает или имеет связь на стороне. Стоит серьезно поговорить и постараться узнать правду, главное – не переходить на повышенный тон и не провоцировать скандал.

Чтобы выяснить, к чему снится толстая огромная змея, сонник рекомендует вспомнить, какие эмоции вас при этом посетили. Отчаяние от вида змеи во сне предвещает сложности с сердцем, радость сулит новые знакомства, а спокойствие и умиротворение символизируют обеспеченность. Если змея безвредна, но способна задушить, то остерегайтесь падений и ушибов, которые могут привести к серьезным травмам.