К чему снятся бараны и овцы? Спеши разгадать тайну вместе с "Дни.ру"!



Многие люди перед сном часто считают овец, прыгающих через забор. Это традиционный и проверенный годами способ быстрее уснуть. Но к чему снится баран во сне? Сонники толкуют появление этого милого животного ночью весьма неоднозначно.

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ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Большинство сонников гласят, что увидеть барана во сне – хороший знак. Так, на вопрос о том, к чему снится стадо баранов, эксперты отвечают: к карьерному росту, улучшению финансового положения или встрече с влиятельной личностью. Однако если во сне вы убегаете от барана – это предупреждение о возможном несчастье, а если баран бодается – человек рискует испытать боль и страдания. Специалисты также знают, к чему снится баран женщине и мужчине: это предзнаменование ссоры или скандала на почве ревности.

СОННИК XXI ВЕКА

Баран во сне может предвещать большой успех, который некоторым может показаться возмутительным. Бодающийся баран может быть признаком страха, конфликта и ссор. Если же человек сумел оседлать барана во сне – это может означать, что его подсознание ищет выход из сложной ситуации.

СОННИК МИЛЛЕРА

Согласно соннику Миллера, преследующий человека во сне баран может быть предвестником неудач. Но если животное мирно пасётся на лугу – вы можете встретить влиятельных людей, которые будут готовы помочь любой ценой.

СОННИК ФРЕЙДА

У психологов тоже есть представления о том, к чему снится баран во сне. Он может быть некой метафорой на возлюбленного человека, у которого весьма упрямый и настойчивый характер. Им движут низменные потребности и инстинкты, цель которых – удовлетворение физиологических желаний. Такой человек, скорее всего, высоко ценит ваше внимание и поддержку в нужный момент.