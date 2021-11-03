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Сонник
К чему снится могила

К чему снится могила

К чему снится могила? К чему снится пустая могила, могила живого или умершего? "Дни.ру" попытались ответить на эти и другие вопросы.
прочитано 206 раз

Увиденная во сне могила чаще всего влечет за собой какие-то негативные последствия: болезни, страдания, утраты и прочие плохие новости. Чтобы более точно ответить на вопрос, к чему снится могила, надо учесть некоторые обстоятельства сна. Если кладбище или могила снится женщине или девушке, то спящую ждет некая опасность. Если подобный сон увидел мужчина, то он или кто-то из членов его семьи в скором времени может заболеть.

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Также, чтобы понять, к чему снится могила, важно узнать кому она принадлежит: если это место упокоения уже умершего человека, то спящему стоит задуматься о предстоящем замужестве – оно может оказаться неудачным; если же снится могила еще живого человека, то этому человеку нужно немедленно озаботиться своим здоровьем.

Если человеку снится, что он сам копает себе могилу, то это предвестник каких-то угроз и страданий, связанных с обманом или эгоистичным поведением спящего. Пустая могила – это всегда какое-то зловещее послание.

Сонник Миллера

Отвечая на вопрос о том, к чему снится могила, это сонник вспоминает не только о страданиях и болезнях, но и о неудачных сделках в бизнесе.

Женский сонник

Если во сне женщина прогуливается по кладбищу, то ее брак может оказаться неудачным. Если она читает надписи на надгробиях, то ей предстоят неприятные хлопоты.

Фото: pixabay.com

Сонник Цветкова

Согласно этому соннику, видеть могилу во сне значит получить какие-то новости издалека, в основном плохие. Если же спящий сам оказался в могиле, то это сулит богатство.

Сонник Странника

В данном толковании могила в целом опять же означает плохие вести, а пустая могила – даже смерть. Если же спящий видит только могильный холм, то это предвещает успех.

Сонник Ванги

Этот сонник отвечает на вопрос о том, к чему снится могила, несколько иначе. Такой сон – это всегда предвестник какого-то события, которое перевернет всю жизнь спящего. Если же во сне видится неухоженная или заброшенная могила, то это говорит о некой растерянности и внутреннем опустошении.

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Фото: pixabay.com
Автор: 3 ноября 2021, 06:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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