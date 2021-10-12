Хочешь узнать, к чему снится колодец? Сонник "Дни.ру" спешит на помощь.

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Колодец в мире грез считается не обыкновенной ямой, а сложным символом с сакральным значением. В первую очередь он отражает связь с водой, как источником жизни. Однако есть у этого сооружения и обратная сторона — глубина и пустота, которая символизирует потусторонний мир и бесконечность. Эзотерики считают колодец порталом в другую реальность. Чтобы определить, к чему снится колодец именно вам, обратимся к мудрым толкователям.

СОННИК МИСС ХАССЕ

Древняя прорицательница предлагает обратить внимание на детали. Увидеть колодец с ведром для сновидца — хороший знак, предвещающий крупный доход. Копать его — получить наяву полезную работу, пить из него — наладить дела. А вот если вы упали в колодезную яму, нужно быть осторожнее и остерегаться препятствий в реальной жизни.

Приснилось сооружение без воды? Значит, вас одолеет тревога. Другой вопрос — к чему снится колодец с водой. Все зависит от внешнего вида жидкости. Мутный состав предрекает неприятную картину будущего, а прозрачная вода напротив сулит все хорошее.

СОННИК НОСТРАДАМУСА

Узреть в мире грез колодец в жаркой пустыне — к встрече с родственной душой. Доставать из него воду — к пониманию интересующих вещей. Хорошо знать, к чему снится колодец, который хранит звезду. Для сновидца это признак счастья и успеха во всех делах.

СОННИК ФРЕЙДА

Психоаналитик верил, что по снам можно определить тайны сексуальной жизни человека. Колодец в его понимании выражает женские половые органы. Набирать воду — вступить в интимную близость. Опустошенная или засыпанная яма — проблемы с деторождением. К чему снится колодец полный чистой воды? К отсутствию проблем у женщины с гинекологией.

СОННИК МИЛЛЕРА

Выполнять работу внутри колодца — наяву не выдержать давления тяжелых обстоятельств. Спускаться в него — разрушить планы недоброжелателей. Определяя, к чему снится колодец, вспомните, качали ли из него воду. Если да, у вас появятся шансы улучшить свои реалии.