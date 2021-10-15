Многие сонники утверждают, что сова снится к долгожданной встрече со старым другом. Если во сне сова сидит на руке, это к пожару.
Слышать во сне крик совы – плохой знак. Вскоре вы можете получить известие о тяжелом недуге или даже смерти родственника.
Белая сова во сне – к свиданию.
СОННИК МИЛЛЕРА
Сова во сне предвещает сновидцу горестное известие или подкрадывающейся к нему болезни. Мертвая сова во сне говорит об успешном избавлении от горя или болезней.
В целом сон с участием совы предупреждает вас о том, что вас могут несправедливо оклеветать друзья или знакомые. Также это может говорить о риске покушения на вашу жизнь.
СОННИК ЦВЕТКОВА
Сова во сне – символ одиночества и грусти. К чему снится сова мужчине? Ответ на этот вопрос есть в Малом Велесовом соннике. В скором времени вам предстоит сделать предложение руки и сердца.
СОННИК СТРАННИКА
Издание трактует этот сон как ожидание какого-то мудрого совета от пожилой женщины. Не стоит пропускать ее слова, в будущем они могут вам пригодиться. Также это говорит о том, что вскоре вам откроется зловещая тайна. Сова – это символ мудрости и таинственных знаний.
Видеть во сне сову с добычей в клюве – к избавлению от суеты и мелочных забот.
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