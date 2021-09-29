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Сонник
К чему снится ремонт

К чему снится ремонт

Если вам снится ремонт, вам следует обратить внимание на то, что именно ремонтируется.
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Видеть во сне ремонт или самостоятельно что-то ремонтировать говорит о необходимости поправить ваши дела. Если во сне вы ремонтируете ваше собственное жилище, значит в вашей семье в реальности могут возникнуть проблемы. Сон символизирует семейный очаг, нуждающийся в вашем внимании. Постарайтесь максимально уделить его близким.

Видеть во сне, как вы занимаетесь ремонтом одежды, говорит о проблемах, которые могут возникнуть в вашем коллективе, в котором вы вращаетесь. Это касается работы или компании ваших друзей. Возможно, о вас распространяют сплетни. Это может пошатнуть ваше положение в обществе.

Сонник XXI века напротив говорит о том, что ремонт во сне сулит вам удачу и успех в делах. Это касается той ситуации, если во сне вы видите не грязный ремонт, а красивый и уже облагороженный интерьер, то есть "сделанный в помещении ремонт".

Если во сне вы очень долго собираетесь сделать ремонт, но никак не можете, в реальности вы столкнетесь с обманутыми надеждами. Ваши мечты не сбудутся, что станет результатом вашей наивности. Не стоит возлагать слишком большие надежды на каких-то людей.

Если девушке снится, как ее парень делает ремонт, значит в жизни она обретет защитника и помощника в любых начинаниях.

Сонник Миллера

Если девушка во сне видит, что занимается ремонтом, значит она будет охотно помогать своему мужчине в делах. Вместе они смогут добиться больших успехов.

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Сонник Соболевой

Видеть ремонт во сне – к изменениям характера и отношений в семье.

Сонник Прозорова

Если вам снится ремонт, ваше здоровье скоро улучшится, недуги отступят. Вам следует представить, как легко и быстро проходит ремонт.

Фото: CHROMORANGE / Dieter M?bus / www.globallookpress.com

Эзотерики толкуют ремонт во сне как предвестие больших хлопот, которые стоит делегировать кому-то другому, а не делать самому. Так вы сможете сэкономить время.

Если во сне вы перевернули квартиру с ног на голову в надежде сделать ремонт, значит вас ждут бурные перемены в жизни, которые ни к чему хорошему не приведут. Особенно это касается тех снов, в которых ремонт проходит с обилием грязи и пыли.ё

Читайте также: "К чему снится путешествие"; "К чему снится изнасилование".




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Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 04:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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