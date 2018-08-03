Особенности судейства Чарльза Хаддон-Кейва

Очевиден тот факт, что он стремился руководить самым крупным бракоразводным процессом в Англии, не смотря на отсутствие опыта в бракоразводных процессах любого уровня, для того, чтобы повысить свой общественный статус и продвинуть карьеру.

Его усилия были явно вознаграждены, потому что в конце июня он был назначен Судьей Апелляционного Суда (второй по степени значимости уровень судей в Англии).

Чрезвычайно редко бывает, чтобы судья прерывал отпуск, чтобы вернуться в суд (обычно вместо него назначается другой судья), но Хаддон-Кейв поступил именно так 2 августа. Ему, очевидно, очень хотелось оставаться в центре внимания. Нет сомнений, что он также опасался за то, что случится с "его" делом, если в его отсутствие судья получше и поопытней возьмет дело под свой контроль.

Во время короткого слушания 2 августа Хаддон-Кейв отказался выслушать аргументы, выдвинутые адвокатом Энтони Керманом о серьезных негативных последствиях постановления судьи на неприкосновенный принцип адвокатской тайны.

Анонимный источник, видевший протокол слушания, подтвердил, что судья был явно не способен понять сложные аргументы, которые были представлены. Это подтверждается комментарием другого адвоката (работавшего с Хаддон-Кейвом в той же адвокатской палате, когда тот был адвокатом в 1990-х годах), который описывает его как "очень посредственного адвоката…с хорошими связями, но не отличающегося умом".

По-видимому, Хаддон-Кейву очень трудно было находить работу в качестве адвоката, что объясняет, почему он так стремился стать судьей в 2000 году, всего через год после того, как он стал королевским адвокатом.

Похоже, что английские судебные органы, вплоть до Верховного суда, больше заинтересованы в поддержке своих собственных судей, чем в защите священного права граждан рассчитывать на общепринятый издавна установившийся и важнейший принцип адвокатской тайны, т.е. права клиента на неразглашение информации адвокатом.

Также сообщается, что Общество юристов Англии и Уэльса (орган, представляющий всех юристов) крайне обеспокоено более широкими последствиями недавних решений Хаддон-Кейва.

Текст: Алекс Чандлер