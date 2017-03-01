Спасением от рака назвали голод

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова нашли новое средство борьбы со злокачественными опухолями. Они установили, что клеточный голод может усилить интенсивность противораковой терапии.

"Ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине", – заявил главный автор исследования, заведующий лабораторией МГУ Борис Животовский. "Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии", – цитирует его агентство "Москва".

Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ проанализировали более 200 клинических исследований, посвященных различным комбинациям классической химиотерапии с препаратами, имитирующими условия недостатка питательных веществ в раковых клетках. Они выяснили, что подобные лекарства снижают склонность раковых клеток к размножению. При этом опухоль становится более уязвима для химиотерапии, передает РИА Новости.

Наиболее эффективными оказались лекарственные средства, блокирующие цепочку генов mTOR. Отметим, что этот участок отвечает за рост клеток и их реакцию на стресс.

Животовский отмечает, что добиться нужного эффекта удалось разными путями, а не с помощью конкретного препарата. Это подтверждает эффективность феномена клеточного голода. "Изложенные в статье данные могут быть использованы как учеными для дальнейших исследований молекулярных механизмов влияния ограничения питания на раковые клетки, так и врачами для дизайна новых подходов в клинике при терапии онкологических заболеваний", – заключил он.