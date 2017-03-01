Спасением от рака назвали голод
"Ограничение питательных веществ или использование химических веществ, имитирующих подобное ограничение, является одним из перспективных направлений в онкомедицине", – заявил главный автор исследования, заведующий лабораторией МГУ Борис Животовский. "Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии", – цитирует его агентство "Москва".
Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ проанализировали более 200 клинических исследований, посвященных различным комбинациям классической химиотерапии с препаратами, имитирующими условия недостатка питательных веществ в раковых клетках. Они выяснили, что подобные лекарства снижают склонность раковых клеток к размножению. При этом опухоль становится более уязвима для химиотерапии, передает РИА Новости.
Наиболее эффективными оказались лекарственные средства, блокирующие цепочку генов mTOR. Отметим, что этот участок отвечает за рост клеток и их реакцию на стресс.
Животовский отмечает, что добиться нужного эффекта удалось разными путями, а не с помощью конкретного препарата. Это подтверждает эффективность феномена клеточного голода. "Изложенные в статье данные могут быть использованы как учеными для дальнейших исследований молекулярных механизмов влияния ограничения питания на раковые клетки, так и врачами для дизайна новых подходов в клинике при терапии онкологических заболеваний", – заключил он.
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