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В России испытывают новый препарат против рака
Как заявила глава Минздрава в эфире канала "Россия 24", в настоящее время продолжается вторая фаза клинических испытаний нового средства. Министр добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, блокирующие развитие злокачественной опухоли в организме, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Ранее сообщалось, что российские ученые значительно продвинулись в борьбе с раком. Как писали Dni.Ru, группа исследователей разработала противоопухолевое соединение, воздействующее даже на устойчивые к химиотерапии формы заболевания.
Разработка вещества велась под руководством профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Александра Киселева. В ходе экспериментов группа исследователей создала соединение, относящееся к классу аминотиазолов. Выяснилось, что полученное соединение уничтожает даже те формы заболевания, которые считаются устойчивыми к химиотерапии. Вещество прошло проверку на эмбрионах морских ежей и раковых клетках человека.
Напомним, что онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Министерства здравоохранения, за последние десять лет количество онкобольных в России выросло на 18%. В настоящее время сейчас от рака страдают около трех миллионов россиян.
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