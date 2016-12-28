В России испытывают новый препарат против рака

У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат.

Как заявила глава Минздрава в эфире канала "Россия 24", в настоящее время продолжается вторая фаза клинических испытаний нового средства. Министр добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, блокирующие развитие злокачественной опухоли в организме, сообщает "Федеральное агентство новостей".



Ранее сообщалось, что российские ученые значительно продвинулись в борьбе с раком. Как писали Dni.Ru, группа исследователей разработала противоопухолевое соединение, воздействующее даже на устойчивые к химиотерапии формы заболевания.

Разработка вещества велась под руководством профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Александра Киселева. В ходе экспериментов группа исследователей создала соединение, относящееся к классу аминотиазолов. Выяснилось, что полученное соединение уничтожает даже те формы заболевания, которые считаются устойчивыми к химиотерапии. Вещество прошло проверку на эмбрионах морских ежей и раковых клетках человека.

Напомним, что онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Министерства здравоохранения, за последние десять лет количество онкобольных в России выросло на 18%. В настоящее время сейчас от рака страдают около трех миллионов россиян.